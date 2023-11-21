Под обстрелом ВСУ в ДНР погибла актриса и режиссёр Полина Меньших

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Российская актриса и режиссёр Полина Меньших погибла под обстрелом Вооруженных сил Украины в ДНР, об этом сообщает «РЕН ТВ».
«С Донецка только что пришло сообщение, что моя хорошая подруга, хореограф, режиссер и педагог Полина Меньших погибла при артобстреле во время выступления», - написал коллега Меньших режиссер Денис Лаврентьев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
В беседе с «РЕН ТВ» Лаврентьев заявил, что актриса поехала в Донецкую Народную Республику в качестве волонтёра. По предварительной информации, по ДК, в котором выступала Меньших, прилетел реактивный снаряд HIMARS со стороны Вооруженных сил Украины. Женщину госпитализировали в больницу, однако, спасти её не удалось.
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