На Сахалине военного приговорили к колонии за отказ отправиться на спецоперацию

Фото: istock / Sinenkiy
Военного в Южно-Сахалинске признали виновным за то, что он отказался ехать в зону специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда.
Установили, что военнослужащий отказался исполнять приказ об отбытии в зону спецоперации, который ему отдал командир воинской части.
В качестве отягощающего обстоятельства суд учел то, что обвиняемый не скрывал от своих сослуживцев то, что не собирается выполнять приказ, пытаясь таким образом заручится поддержкой. Это способствовало совершению таких же преступлений другими военнослужащими.
Ранее сообщалось, что гражданина Украины подозревают в убийстве жены и двух дочерей в Польше. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Минобороны: Группировка «Восток» сорвала контратаку ВСУ в районе Приютного
«Оборона на крови»: В Польше предрекли последствия продолжения конфликта на Украине
«За совершение преступления, предусмотренного статьей о неисполнении приказа военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили в суде.
Ранее сообщалось, что гражданина Украины подозревают в убийстве жены и двух дочерей в Польше. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Минобороны: Группировка «Восток» сорвала контратаку ВСУ в районе Приютного
В Пентагоне раскрыли готовность украинской армии к зиме
«Оборона на крови»: В Польше предрекли последствия продолжения конфликта на Украине
Алина Юрчак