Украинский военный пытался наброситься с ножом на девушку в Киевской области

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Украинский военный напал на девушку с ножом в Киевской области. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Отмечается, что инцидент произошел на АЗС. Нетрезвый мужчина в военной форме громко слушал музыку на заправке. Девушка-кассир сделала ему замечание, после чего агрессор достал нож и начал угрожать ей.
Согласно данным источника, правоохранительные органы отказались объявлять дебошира в розыск, утверждая, что военнослужащего спровоцировали. Наказание мужчине удалось избежать.
Ранее сообщалось, что в курском магазине посетитель сломал нос продавщице за то, что она не знала, где находится Монголия.
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Согласно данным источника, правоохранительные органы отказались объявлять дебошира в розыск, утверждая, что военнослужащего спровоцировали. Наказание мужчине удалось избежать.
Ранее сообщалось, что в курском магазине посетитель сломал нос продавщице за то, что она не знала, где находится Монголия.
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Екатерина Коршунова