СК завершил расследование убийства певца Игоря Талькова

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Главное следственное управление по Санкт-Петербургу завершило расследование убийства певца Игоря Талькова. Об этом говорится в Telegram-канале СК РФ.
Отмечается, что в октябре 1991 года в процессе возникшей ссоры обвиняемого с представителем одного из артистов – Игорем Малаховым, Валерий Шляфман при попытке застрелить Малахова смертельно ранил певца Игоря Талькова. По данным следствия, в 1992 году Шляфман, который скрывался в Израиле, был заочно привлечен правоохранительными органами в качестве обвиняемого за совершение убийства по неосторожности.
В 2021 году расследование дела возобновили. Представители СК РФ на основе собранных доказательств выявили причастность Шляфмана к совершению умышленных преступлений. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
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