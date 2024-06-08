Суд в Кемерове арестовал директора компании, выпустившей в рейс неисправный трамвай

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Центральный районный суд Кемерова отправил под стражу директора Кемеровской электротранспортной компании, который выпустил на линию трамвай с неисправными тормозами. В результате этого произошла авария, в которой погиб человек. Об этом пишет ТАСС.
Примечательно, что директор компании Мальцев Павел признал свою вину. Под стражей обвиняемый будет находиться в течение двух месяцев.
Однако давать показания по предъявленным обвинениям Мальцев отказался.
Ранее Центральный районный суд Кемерова отправил под стражу мастера электротранспортной компании.
Напомним, 6 июня на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая. У одного из них отказали тормоза во время спуска с крутого участка дороги. В результате аварии погиб человек.
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Однако давать показания по предъявленным обвинениям Мальцев отказался.
Ранее Центральный районный суд Кемерова отправил под стражу мастера электротранспортной компании.
Напомним, 6 июня на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая. У одного из них отказали тормоза во время спуска с крутого участка дороги. В результате аварии погиб человек.
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Екатерина Коршунова