Украинцы попытались пересечь границу с помощью похоронных венков

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Сотрудники Государственной погранслужбы Украины остановили на границе автомобиль, водитель которого заявил, что якобы везёт пассажиров на похороны. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Сотрудники погранслужбы задержали водителя и пассажиров машины.
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Анастасия Чинкова