В медиагруппе «Россия сегодня» прокомментировали удар ВСУ по журналистам

Фото: iStock/bwb-studio
Генеральный директор Международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал удар ВСУ по группе российских журналистов в Запорожской области местью от бессилия.
«Это месть журналистам от бессилия. Как можно иначе понимать прицельный огонь по журналистам?» - передает РИА Новости слова Киселева.
Ранее стало известно, что украинские военные сбросили с беспилотника осколочный боеприпас на группу российских журналистов, которые готовили материал об обстрелах мирного населения Запорожской области, пострадал корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов. Его оперативно доставили в госпиталь Минобороны. Врачи оказали ему всю необходимую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Читайте также:
ВС РФ начали применять кассетные бомбы РБК-500 по позициям ВСУ в Авдеевке
«Выстрел»: на Украине рассказали о реакции военных ВСУ на русскую речь
Боец ВС РФ Кобальт рассказал о дуэли с украинкой-снайпером
Элина Позднякова