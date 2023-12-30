Умерла диктор советского телевидения Галина Зименкова

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Заслуженная артистка России, диктор Центрального телевидения (ЦТ) СССР Галина Зименкова скончалась в Москве в возрасте 82 лет, сообщает сайт Первого канала. Прощание с ней состоится 2 января.
Телеведущий Дмитрий Борисов ранее написал в своём Telegram-канале, что Зименкова долго болела, и скончалась вечером 29 декабря в реабилитационном центре.
Уроженка Казани, Зименкова закончила театральное училище, а позже — Ленинградский институт культуры имени Н.К. Крупской. Несколько лет она проработала на радио Казани, вела концерты, но в конце концов переехала в Москву, связав свою жизнь с телевидением.
Кроме того, Галина Михайловна очень много преподавала: она учила студентов в Японии русскому языку, а в Москве объясняла начинающим журналистам технику речи и мастерство работы в кадре.
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«В советское время больше 20 лет была диктором ЦТ. Вела программу "Время", праздничные "Голубые огоньки", и еще многие другие популярные передачи, такие как "Подмосковные встречи" и "Пусть всегда будет солнце», — сказано о Зименковой на сайте Первого канала.
Кроме того, Галина Михайловна очень много преподавала: она учила студентов в Японии русскому языку, а в Москве объясняла начинающим журналистам технику речи и мастерство работы в кадре.
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