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Умерла диктор советского телевидения Галина Зименкова

30 декабря 2023, 23:13
Фото: iStock/dragana991

Фото: iStock/dragana991

Заслуженная артистка России, диктор Центрального телевидения (ЦТ) СССР Галина Зименкова скончалась в Москве в возрасте 82 лет, сообщает сайт Первого канала. Прощание с ней состоится 2 января.
Телеведущий Дмитрий Борисов ранее написал в своём Telegram-канале, что Зименкова долго болела, и скончалась вечером 29 декабря в реабилитационном центре.

«В советское время больше 20 лет была диктором ЦТ. Вела программу "Время", праздничные "Голубые огоньки", и еще многие другие популярные передачи, такие как "Подмосковные встречи" и "Пусть всегда будет солнце», — сказано о Зименковой на сайте Первого канала.


Уроженка Казани, Зименкова закончила театральное училище, а позже — Ленинградский институт культуры имени Н.К. Крупской. Несколько лет она проработала на радио Казани, вела концерты, но в конце концов переехала в Москву, связав свою жизнь с телевидением.



Кроме того, Галина Михайловна очень много преподавала: она учила студентов в Японии русскому языку, а в Москве объясняла начинающим журналистам технику речи и мастерство работы в кадре.

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#ссср
#телевидение
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МЧС: Число погибших в Белгороде выросло до 18 человек
30 декабря 2023, 23:46

Фото: iStock/Stefan_Rotter

Число погибших в результате удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по центру Белгорода увеличилось до 18 человек, пострадали 111 мирных жителей. Об этом сообщило МЧС России.
Напомним, что в субботу, 30 декабря, ВСУ нанесли массированные удары по Белгороду. Украинские снаряды падали прямо в жилых массивах, в результате чего были повреждены десятки домов, свыше сотни автомобилей. Очевидцы сообщали о выбитых окнах и разбросанных кусках облицовки стен построек. В Минобороны РФ причиной такого шага назвали попытку отвлечь внимание от явных поражений Украины на линии фронта, а также спровоцировать российскую армию на совершение аналогичных действий.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял решение об отмене массовых мероприятий в регионе. Об этом он написал в своём Telegram-канале. Это решение коснётся всех девяти приграничных муниципальных образований, а также Белгорода и Яковлевского городского округа.

Обстрел Белгорода является «кровавым преступлением бандеровских ублюдков», заявил ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский «спит и видит», чтобы российские военные превратили Киев в подобие сектора Газа, поскольку именно благодаря этому будет проще запрашивать у западных союзников новые поставки вооружения.

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Трое детей погибли при обстреле ВСУ Белгорода

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#белгород
#обстрел
#всу
#погибшие
#мчс
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Трое детей погибли при обстреле ВСУ Белгорода
Детский омбудсмен Львова-Белова: при обстреле ВСУ Белгорода погибли трое детей
30 декабря 2023, 21:25

Фото: iStock/izzzy71

Трое детей погибли при обстрелах в Белгороде, ещё 15 получили ранения. Об этом в своём Telegram-канале сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
Она отметила, что в результате атак ВСУ на город погибли трое детей, ранения получили 15, из которых пятеро находятся в тяжёлом состоянии.

Львова-Белова добавила, что пострадавшим детям будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее МЧС России отмечало, что погибли двое детей.

В субботу ВСУ нанесли массиорованные удары по Белгороду. В результате террористической атаки погибшими числятся 14 человек, из которых трое – дети. Ещё 108 человек получили ранения различной степени тяжести.

Украинские снаряды падали прямо в жилых массивах, в результате чего были повреждены десятки домов, свыше сотни автомобилей. Очевидцы сообщали о выбитых окнах и разбросанных кусках облицовки стен построек.

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#белгород
#дети
#погибшие
#украина
#обстрел
#всу
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Суд в Адыгее вынес приговор самому юному фигуранту дела о госизмене
В Адыгее суд вынес приговор восемнадцатилетнему фигуранту дела о госизмене
30 декабря 2023, 21:12

Фото: iStock/Zolnierek

Верховный суд Республики Адыгея вынес приговор восемнадцатилетнему фигуранту, который в несовершеннолетнем возрасте собирал информацию о деятельности войсковой части Майкопа для отправки данных иностранному представителю. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что юноша, несогласный с политическим курсом России и проведением спецоперации на Украине, в период с 23 декабря 2021 года по 8 февраля 2023 года фотографировал места дислокации войсковой части военного ведомства РФ в Майкопе. Сделанные снимки он отправлял представителю другого государства.

Молодого человека осудили по статье за государственную измену. Приговором суда его лишат свободы сроком на четыре года, с ограничением свободы на один год, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима.

В суде уточнили, что юноша полностью сознался в содеянном.

При этом наказание было смягчено по нескольким причинам: молодой человек совершил преступление в несовершеннолетнем возрасте, он имеет хорошую характеристику и успешен в учёбе, у него имеются хронические заболевания.

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#суд
#госизмена
#приговор
#дело
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В Петербурге двухлетний ребёнок получил тяжелый ожог из-за набора «Юный химик»
30 декабря 2023, 12:36

Фото: iStock/doble-d

Двухлетний мальчик из Петербурга получил тяжёлый ожог пищевода после того как выпил вещество из набора «Юный химик». Об этом сообщает издание 78.ru.
Набор подарили старшей сестре мальчика в детском саду. 29 декабря ребёнок открыл его и выпил, предположительно, гидроксид натрия. Мальчику стало плохо, он начал кричать.

Сожитель матери ребёнка рассказал, что всё прошло очень быстро: ребёнок схватил баночку с раствором и выпил его. В результате инцидента мальчику поставили диагноз ожог пищевода третьей степени.

В настоящее время ребёнок находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое.

Полиция занимается расследованием дела.

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#ожоги
#ребёнок
#реанимация
#врачи
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В Бурятии при пожаре в частном доме погибли женщина и трёхлетний ребёнок
30 декабря 2023, 11:27

Фото: istockphoto/Kara Capaldo

Страшная трагедия произошла в посёлке Галбай Тункинского района Бурятии. Во время пожара в жилом доме погибли 53-летняя женщина и ребёнок 2020 года рождения.
К моменту, когда на место происшествия прибыли пожарные, горела кровля дома, сообщает издание «МК - Улан-Удэ». Во время тушения пожара огнеборцы обнаружили в доме тела женщины и ребёнка без признаков жизни. Также от огня пострадал 29-летний хозяин жилища. Несмотря на сильные ожоги на кистях обеих рук, от госпитализации он отказался.

До прибытия спасательной команды из горящего дома смогли самостоятельно эвакуироваться ещё три человека, в том числе двое детей. На месте работают правоохранители и сотрудники МЧС, выясняя все обстоятельства и подробности случившегося. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

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#ожоги
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#тела
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Невменяемый водитель протаранил более 10 автомобилей, пытаясь выехать из двора
SHOT: водитель протаранил более 10 авто, пытаясь выехать из двора в Москве
30 декабря 2023, 10:44

Фото: iStock/Chalabala

Водитель внедорожника протаранил более десяти автомобилей, пытаясь выехать из двора в Москве. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В ночь на 30 декабря мужчина, явно находящийся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сел за руль своего внедорожника Mitsubishi и попытался выехать из двора в районе Новогиреево. Однако делал он это крайне странным образом: сдавая назад и вновь двигаясь вперёд он таранил все припаркованные рядом автомобили. В результате были повреждены более 10 машин.

Сумев выехать, водитель скрылся с места. Только вот во время попыток развернуться с его автомобиля слетел номер, по которому полицейские в настоящее время пытаются установить его личность.

Жители дома, чьи машины были повреждены обратились в полицию. Они утверждают, что массовое ДТП учинил их сосед.

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#москва
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В результате пожара в Бурятии погибли женщина и ребенок
При пожаре в частном доме в Тункинском районе Бурятии погибла женщина и ребенок
30 декабря 2023, 06:49

Фото: istock / Kara Capaldo

В Тункинском районе Бурятии произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли женщина и маленький ребенок, сообщает пресс-служба регионального агентства по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение о возгорании дома в селе Галбай Тункинского района поступило ночью 30 декабря. Прибывшие пожарные зафиксировали огонь на крыше дома и прилегающей веранде.

«В ходе тушения пожара обнаружены тела женщины 1971 года рождения и младенца 2020 года рождения без признаков жизни», — говорится в отчете.
Мужчина 1994 года рождения получил ожоги ладоней первой и второй степени до прибытия пожарных. Еще три человека, включая двух детей, смогли самостоятельно покинуть здание.

По предварительным данным, пламя охватило крышу и веранду общей площадью 45 квадратных метров. Предположительно, очаг возгорания находился на веранде. Причины пожара находятся в процессе выяснения.

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#дома
#тела
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Новгородский сенатор Писарева попала в ДТП на трассе М-11
29 декабря 2023, 22:28

Фото: iStock/Anton Novikov

Сенатор от Нижнего Новгорода Елена Писарева попала в ДТП на трассе М-11, об этом она рассказала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Друзья, сегодня мы с семьей возвращались из Москвы домой в Новгород и попали в аварию на трассе М11. Слава Богу, все живы. Берегите, пожалуйста, себя! Будьте все здоровы!», — прокомментировала ситуацию Писарева.

Других подробностей дорожно-транспортного происшествия сенатор не привела.

Напомним, 29 декабря на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган в Курганской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и лесовоза. В результате столкновения погибли 40-летний мужчина и пятилетний ребёнок.

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#дтп
#авария
#москва
#трасса м11
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Труп пропавшей в Подмосковье пенсионерки обнаружили в Тульской области
29 декабря 2023, 22:14

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Труп пожилой женщине, которая пропала по пути на дачу в Каширу, был обнаружен в Тульской области, об этом сообщает Telegram-канал 112.
Напомним, 70-летняя жительница Московской области пропала 23 декабря. Она отправилась на дачу в Кашире, а затем позвонила своей дочери и сказала, что неизвестный ей мужчина несколько раз ударил её по голове и затолкал в машину. После этого о местонахождении пенсионерки было ничего неизвестно до сегодняшнего дня.

29 декабря труп пропавшей с пробитой головой нашли в Тульской области. Иных подробностей обнаружения тела пока что не приводится.

Сегодня Каширский городской суд арестовал 72-летнего жителя деревни Топканово, которого подозревают в убийстве пенсионерки. В СИЗО он проведёт ближайшие два месяца. При этом, мотивы поступка пожилого мужчины пока не сообщаются.

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#убийство
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