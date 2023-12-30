Умерла диктор советского телевидения Галина Зименкова

Верховный суд Республики Адыгея вынес приговор восемнадцатилетнему фигуранту, который в несовершеннолетнем возрасте собирал информацию о деятельности войсковой части Майкопа для отправки данных иностранному представителю. Об этом сообщили в пресс-службе суда.