Умер основатель Московского еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук

Введение штрафов за неустановку умных счетчиков отложено до 1 января 2024 года. Об этом агентству «Прайм» сообщил юрист Сергей Сергеев.

Он отметил, что после истечения срока моратория на применение штрафных санкций, поставщикам электроэнергии и сетевым организациям не будут налагать штрафы за отсутствие умных счетчиков до 2024 года.



Сергеев пояснил, что вопрос о применении штрафов стал проблемой из-за несовершенства механизма. Возникли споры относительно того, кого именно следует штрафовать — гарантирующего поставщика или сетевую организацию.



Однако, в случае окончания моратория, по его мнению, штрафы скорее всего будут применяться к сетевым организациям.



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Артем Кузьмин