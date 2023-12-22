Умер основатель Московского еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук

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На 91 году жизни скончался основатель и многолетний художественный руководитель Московского еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук. Об этом ТАСС сообщил член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.
Народного артиста России не стало минувшей ночью.
Театральный режиссёр занимал пост художественного руководителя театра «Шалом» с 1987 по 2021 годы. Эта площадка является единственным профессиональным еврейским театром в России. В его репертуаре акцент делается на еврейской культуре и традициях, однако есть большое количество постановок, рассчитанных на представителей разных национальностей.
Кроме того, Левенбук является членом Общественного совета Российского еврейского конгресса.
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Театральный режиссёр занимал пост художественного руководителя театра «Шалом» с 1987 по 2021 годы. Эта площадка является единственным профессиональным еврейским театром в России. В его репертуаре акцент делается на еврейской культуре и традициях, однако есть большое количество постановок, рассчитанных на представителей разных национальностей.
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Анастасия Чинкова