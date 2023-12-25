Умер писатель-фантаст Николай Ютанов

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Сотрудник Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники им. Вавилова Андрей Ермолаев сообщил, что российский писатель-фантаст, основатель издательства Terra Fantastica Николай Ютанов скончался на 65 году жизни.
«Не сумев победить болезнь сердца, скончался писатель-фантаст, издатель, астроном и футуролог Николай Ютанов. Всего месяц назад ему исполнилось 64 года», — написал друг писателя на своей странице «ВКонтакте».
Ермолаев добавил, что Ютанов является выходцем из литературного семинара Бориса Стругацкого. Он написал такие книги, как «Путь обмана» и «Оборотень».
«Однако намного больше он знаменит как создатель издательства Terra Fantastica, долгое время являвшегося одним из законодателей мод в издании фантастической литературы», — подчеркнул Андрей Ермолаев.
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