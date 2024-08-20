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Умерший в полиции Махачкалы боец СВО страдал от посттравматического синдрома

Погибший в отделе полиции Махачкалы боец СВО принял окружающих за врагов из-за ПТСР
20 августа 2024, 05:44
Фото: istock/zim286

Фото: istock/zim286

У погибшего в июле в отделе полиции Махачкалы бойца СВО Ахмеда Джабраилова был посттравматический синдром (ПТСР), сообщает Telegram-канал Baza.
По словам его сестры, именно из-за этого состояния Джабраилов вел себя неадекватно в день трагедии. Родители погибшего заявили, что полиция ввела их в заблуждение, заставив поверить, что их сын умер из-за остановки сердца. Они уже два месяца добиваются расследования и возбуждения уголовного дела.

48-летний Ахмед Джабраилов, вернувшись из зоны СВО, страдал от ПТСР. Согласно информации от сестры погибшего, он потерял друзей на передовой, перенес контузию и тяжело переживал последствия боевых действий. В день своей смерти он находился в состоянии психического расстройства: отдавал приказы, разговаривал сам с собой и выражал страх попасть в плен, вероятно, принимая окружающих за врагов.



Родственники покойного утверждают, что полиция скрыла от них истинные обстоятельства произошедшего. В Telegram-канале Baza сообщается, что семья не смогла ознакомиться с результатами судмедэкспертизы, хотя следователь сообщил, что Джабраилов умер от удушья и наркотики в его крови не обнаружены.

Ситуация вызвала общественный резонанс после того, как председатель общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев опубликовал видео с камер наблюдения, на котором видно, как полицейские применяют силу к задержанному. В ответ на это полиция заявила, что Джабраилов до задержания был в неадекватном состоянии и бегал с ножом по крыше дома, а во время задержания продолжал вести себя агрессивно.

Родственники Джабраилова также сообщают, что им угрожают и требуют прекратить обсуждение дела. На данный момент МВД Дагестана заявило лишь о проведении доследственной проверки, но уголовное дело не возбуждено. Семья погибшего продолжает добиваться справедливости и наказания виновных.

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Экспертиза установила подделку подписи генерала Попова в ключевых документах
Адвокат Байновский: подпись генерала Попова в документах была подделана
20 августа 2024, 06:28

Фото: istock/choochart choochaikupt

Подчерковедческая экспертиза по делу экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, известного под позывным «Спартак», установила, что подпись на ключевых документах по делу была подделана. Об этом сообщил адвокат генерала Сергей Буйновский.
По словам защитника, экспертиза, проведенная по инициативе Следственного комитета, подтвердила, что подпись на документах, которые были использованы в качестве основных доказательств, не принадлежит Попову.

«Он не должен был подписывать эти документы», — отметил Буйновский.
Напомним, генерал-майор Иван Попов был арестован в конце мая 2024 года по подозрению в хищении более 1700 тонн металлопроката на сумму 130 миллионов рублей для защитных сооружений в зоне спецоперации. Сначала он содержался под стражей, но позже был переведен под домашний арест. 7 августа суд отказал в изменении меры пресечения для обвиняемого.

Ранее сообщалось, что по данным ТАСС, следственные органы просят сократить срок ознакомления с материалами дела для генерал-майора Ивана Попова и его защитника до 21 августа. Почти все участники будущего судебного процесса уже ознакомились с материалами дела, которые состоят из 36 томов. После утверждения обвинительного заключения документы будут переданы в военный суд для рассмотрения по существу.

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#суд
#арест
#документы
#меры
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58-летнюю жительницу Австралии судят за видео сексуального характера с участием рыбы
Жительница Тасмании попала под суд за публикацию сексуального характера с рыбой
20 августа 2024, 05:07

Фото: istock/User63774ca5_6

В Австралии 58-летняя жительница Тасмании, Кэтрин Ли Джун, оказалась в центре скандала и попала под суд за публикацию в интернете видео сексуального характера с участием рыбы. Об этом сообщает портал News.com.au.
В период с февраля 2022 по январь 2023 года Джун разместила несколько роликов, на которых запечатлена «сексуальная активность между ней и рыбой». Видео быстро распространились по сети и стали вирусными.

Джун предъявлены обвинения в изготовлении и хранении контента, связанного с зоофилией. Ранее, в мае, по этому делу был привлечен 55-летний Эшли Дэвид Халлам, которого судили как сообщника. Он свою вину не признал. Джун, в свою очередь, попросила отложить рассмотрение ее дела на последнем заседании.

Ранее сообщалось, что в Казахстане четверо школьников взяли свою 16-летнюю одноклассницу в секс-рабство и восемь месяцев заставляли ее заниматься проституцией. За это время ее изнасиловали более тысячи раз. Об этом сообщает NEWS.ru.

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#секс
#школьники
#видео
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#школьница
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Проглотил и съел по плечи: питоны напали на трех женщин за три месяца
Питоны в Индонезии проглотили трех женщин
20 августа 2024, 03:40

Фото: istock/Utopia_88

В Индонезии за последние три месяца произошло три трагических инцидента, когда сетчатые питоны напали на людей. Последним случаем стала гибель 74-летней женщины по имени Мага на острове Сулавеси.
В среду, 14 августа, она отправилась работать в поле и не вернулась. Обеспокоенные родственники организовали поиски и обнаружили тело женщины со следами укусов змеи недалеко от дома. Рядом лежал четырехметровый питон, который проглотил Магу по плечи, но не смог полностью переварить свою жертву и срыгнул тело.

Это далеко не первый случай атаки питона на человека в Индонезии. В июне в брюхе шестиметровой змеи нашли пропавшую 50-летнюю женщину, которая направлялась на рынок. Ее муж организовал поиски и нашел ее вещи в лесу. Жители деревни вспороли брюхо питона и обнаружили внутри тело женщины.

Еще одно нападение произошло в июле. 36-летняя Шрирати пропала, отправившись за лекарствами для ребенка. Ее муж нашел следы жены и крупного питона в 500 метрах от дома. Около змеиного логова местные жители также вспороли брюхо змеи и обнаружили Шрирати внутри.

Сетчатые питоны, являющиеся самыми крупными змеями в мире, могут достигать длины более семи метров. Они нападают на свою жертву из засады, обвивают ее и сдавливают, пока она не перестанет дышать, после чего заглатывают целиком. С 2017 года в Индонезии зафиксировано семь нападений питонов с летальным исходом, но такая частота атак, как в 2024 году, вызывает особую тревогу

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Тело пенсионера и избитую до полусмерти женщину обнаружили в доме в Новой Москве

Для расправившейся с сожителем бывшей журналистки РБК запросили срок

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#поиски
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#жители
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#дома
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Тело пенсионера и избитую до полусмерти женщину обнаружили в доме в Новой Москве
19 августа 2024, 22:03

Фото: istockphoto/blinow61

Труп пенсионера, а также избитую до полусмерти пожилую женщину обнаружили в частном доме, расположенном в Новой Москве, сообщается в Telegram-канале главного следственного управления СК РФ по столице.
Уточняется, что инцидент случился в понедельник, 19 августа, в Ярцево. Как проинформировали в московской прокуратуре, погибший 1940 г.р.

«Также обнаружена женщина 1942 г.р. с телесными повреждениями в области головы. Она госпитализирована в тяжелом состоянии», — сказано в публикации.

В настоящий момент проводится проверка, причастные к нападению на пенсионеров разыскиваются.

Перед этим сообщалось о раскрытии дела об убийстве мужчины в Березовке Красноярского края, датированного 2001 годом.

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#россия
#москва
#новости
#полиция
#криминал
#убийство
#пенсионеры
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Для расправившейся с сожителем бывшей журналистки РБК запросили срок
Прокурор запросил 8 лет для экс-журналистки РБК Гончаровой по делу об убийстве
19 августа 2024, 19:40

Фото: iStock/txking

Прокурор запросил 8 лет колонии для экс-журналистки РБК Оксаны Гончаровой. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Гаранина.
Гаранин отметил, что осужденная вину в расправе не признает и заявляет, что действовала в рамках самообороны. Защита Гончаровой просит о назначении более мягкого наказания.

Ранее коллегия присяжных признала женщину виновной.

Напомним, инцидент произошел в 2022 году. Оксана Гончарова напала на сожителя и заколола его ножницами, когда он выпивал вместе с другом в ее квартире. Мужчина был госпитализирован, однако спасти его не удалось.

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#убийство
#журналист
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В Германии 100 тыс. человек остались без света из-за куницы
SWR: В ФРГ свыше 100 тысяч жителей двух городов остались без света из-за куницы
19 августа 2024, 19:20

Фото: iStock/CreativeNature_nl

Куница перегрызла провода в трансформаторе электроподстанции и оставила без электричества около 100 тысяч человек на юге Германии. Об этом сообщает портал SWR.
Инцидент произошел утром 19 августа. В этот день на два с лишним часа отключилось электричество в значительной части городов Людвигсбург и Корнвестхайм.

Коммунальщики пояснили, что электричество пропало из-за куницы, которая залезла в трансформатор электроподстанции и повредила провода. Уточняется, что помимо электричества пропал интернет и мобильная связь.

На перекрестках, где погасли светофоры, работали сотрудники дорожной полиции. Свет погас также и в здании вокзала, пассажирам пришлось идти к поездам в ​абсолютной темноте.

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Полицейский обвиняется в избиении задержанных в Петербурге
19 августа 2024, 19:10

Фото: istockphoto/Dzurag

Полицейского обвиняют в превышении полномочий в Петербурге, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Северной столице.
«…Возбуждено уголовное дело», — прокомментировали в ведомстве.

Известно, что фигурант бил двоих задержанных ногами и руками, когда тех привезли для оформления «административки». Сейчас подозреваемому избирают меру пресечения. Следователи устанавливают все детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что шведская полиция задержала русскоговорящего мужчину по подозрению в терроризме. Расследованию присвоен особый статус, поэтому подробности не раскрываются.

Как уточняют журналисты, задержанный ранее был в розыске на территории России, однако в шведской прокуратуре не стали раскрывать гражданство мужчины.

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#полиция
#криминал
#новости
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Подмосковные спасатели сняли с клёна кошку и её хозяйку
19 августа 2024, 18:50

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса сняли с дерева кота и его хозяйку. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
В службу 112 позвонила жительница деревни Шохово Можайского городского округа. Женщина сообщила, что её кошка утром залезла на высокий клён и не может спуститься.
«Прибыв по указанному адресу, огнеборцы 234-й пожарно-спасательной части обнаружили на дереве не только кошку, но и её хозяйку. Женщина решила не дожидаться специалистов и забралась на четырёхметровую высоту, желая самостоятельно спасти любимицу. Спускали обоих по лестнице-штурмовке», – отметили в пресс-службе.
Один из пожарных поднялся на дерево, помог женщине переместиться на лестницу и стал контролировать спуск, пока хозяйка с перепуганным животным не оказалась в безопасности.

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Шведская полиция задержала русскоговорящего мужчину по подозрению в терроризме
19 августа 2024, 18:43

Фото: istockphoto/Daniel Holking

Шведские полицейские задержали русскоговорящего мужчину по подозрению в терроризме, передают журналисты TV4.
«Полиция безопасности задержала 41-летнего мужчину по подозрению в террористических преступлениях», — сказано в сообщении телеканала.

Представитель шведских стражей порядка Фредрик Хультгрен-Фриберг пояснил, что задержанного требуют экстрадировать с территории государства, поскольку его подозревают в совершении теракта в другой стране.

Известно, что мужчину ранее разыскивали в РФ. Шведский прокурор Матс Юнгквист не стал комментировать, чьим гражданином является задержанный, сообщают обозреватели.

Также уточняется, что дело имеет статус «особой конфиденциальности».

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#криминал
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