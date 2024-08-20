Умерший в полиции Махачкалы боец СВО страдал от посттравматического синдрома

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У погибшего в июле в отделе полиции Махачкалы бойца СВО Ахмеда Джабраилова был посттравматический синдром (ПТСР), сообщает Telegram-канал Baza.
По словам его сестры, именно из-за этого состояния Джабраилов вел себя неадекватно в день трагедии. Родители погибшего заявили, что полиция ввела их в заблуждение, заставив поверить, что их сын умер из-за остановки сердца. Они уже два месяца добиваются расследования и возбуждения уголовного дела.
48-летний Ахмед Джабраилов, вернувшись из зоны СВО, страдал от ПТСР. Согласно информации от сестры погибшего, он потерял друзей на передовой, перенес контузию и тяжело переживал последствия боевых действий. В день своей смерти он находился в состоянии психического расстройства: отдавал приказы, разговаривал сам с собой и выражал страх попасть в плен, вероятно, принимая окружающих за врагов.
Родственники покойного утверждают, что полиция скрыла от них истинные обстоятельства произошедшего. В Telegram-канале Baza сообщается, что семья не смогла ознакомиться с результатами судмедэкспертизы, хотя следователь сообщил, что Джабраилов умер от удушья и наркотики в его крови не обнаружены.
Ситуация вызвала общественный резонанс после того, как председатель общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев опубликовал видео с камер наблюдения, на котором видно, как полицейские применяют силу к задержанному. В ответ на это полиция заявила, что Джабраилов до задержания был в неадекватном состоянии и бегал с ножом по крыше дома, а во время задержания продолжал вести себя агрессивно.
Родственники Джабраилова также сообщают, что им угрожают и требуют прекратить обсуждение дела. На данный момент МВД Дагестана заявило лишь о проведении доследственной проверки, но уголовное дело не возбуждено. Семья погибшего продолжает добиваться справедливости и наказания виновных.
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48-летний Ахмед Джабраилов, вернувшись из зоны СВО, страдал от ПТСР. Согласно информации от сестры погибшего, он потерял друзей на передовой, перенес контузию и тяжело переживал последствия боевых действий. В день своей смерти он находился в состоянии психического расстройства: отдавал приказы, разговаривал сам с собой и выражал страх попасть в плен, вероятно, принимая окружающих за врагов.
Родственники покойного утверждают, что полиция скрыла от них истинные обстоятельства произошедшего. В Telegram-канале Baza сообщается, что семья не смогла ознакомиться с результатами судмедэкспертизы, хотя следователь сообщил, что Джабраилов умер от удушья и наркотики в его крови не обнаружены.
Ситуация вызвала общественный резонанс после того, как председатель общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев опубликовал видео с камер наблюдения, на котором видно, как полицейские применяют силу к задержанному. В ответ на это полиция заявила, что Джабраилов до задержания был в неадекватном состоянии и бегал с ножом по крыше дома, а во время задержания продолжал вести себя агрессивно.
Родственники Джабраилова также сообщают, что им угрожают и требуют прекратить обсуждение дела. На данный момент МВД Дагестана заявило лишь о проведении доследственной проверки, но уголовное дело не возбуждено. Семья погибшего продолжает добиваться справедливости и наказания виновных.
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Елена Перлова