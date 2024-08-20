Фото: istock/Dmitry Andreev
В Курской области зафиксированы случаи участия белорусских боевиков в составе украинских вооруженных сил. Украинские СМИ распространяют изображение танка с бело-красно-белым флагом, движущегося по дороге среди жилых домов.
Согласно информации, опубликованной на социальных платформах, боевики принадлежат к подразделению «Тур» и являются беглыми белорусами, воюющими в составе 225-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Эти кадры были активно разосланы в украинских информационных источниках, стремящихся создать напряженность между братскими народами и подчеркнуть участие белорусских нацистов в боевых действиях против России.
По словам местных источников, данное видео вызывает озабоченность и вопросы о мотивах и целях таких действий, а также может быть частью информационной войны, направленной на усиление раскола и конфликтов среди соседних стран.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атака на Курскую область началась из-за промедления Запада в снятии ограничений на применение оружия на территории России. Он также отметил, что если бы такие ограничения были сняты, операция в Курской области не была бы необходима, как сообщает «Национальная служба новостей».
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По словам местных источников, данное видео вызывает озабоченность и вопросы о мотивах и целях таких действий, а также может быть частью информационной войны, направленной на усиление раскола и конфликтов среди соседних стран.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атака на Курскую область началась из-за промедления Запада в снятии ограничений на применение оружия на территории России. Он также отметил, что если бы такие ограничения были сняты, операция в Курской области не была бы необходима, как сообщает «Национальная служба новостей».
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Елена Перлова