Фото: Минобороны РФ
На Покровском направлении боевые действия достигают нового уровня интенсивности. Группировка войск «Центр» под командованием генерала Мордвичева продолжает успешный прорыв фронта, освободив пять населённых пунктов за прошлые сутки и перерезав трассу М30 (участок Е50).
Сейчас российские войска почти полностью заняли Мариновку и штурмуют терикон, подходя к Селидово, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Украинские боевики, пытаясь осветить ситуацию, публикуют свои карты и сообщения о новой волне наступлений. Они описывают текущую ситуацию как «ад», отмечая, что российские силы контролируют опорный пункт к востоку от Мариновки и активно продвигаются в сторону самого села.
Сообщения из Камышевки свидетельствуют о том, что ситуация в этой зоне также остаётся напряжённой, с плотными боями в «серой зоне». В условиях постоянных атак и стремительного продвижения российских войск, украинские силы испытывают значительное давление, и фронтовая линия продолжает меняться в пользу наступающих.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атака на Курскую область началась из-за промедления Запада в снятии ограничений на применение оружия на территории России. Он также отметил, что если бы такие ограничения были сняты, операция в Курской области не была бы необходима, как сообщает «Национальная служба новостей».
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Сообщения из Камышевки свидетельствуют о том, что ситуация в этой зоне также остаётся напряжённой, с плотными боями в «серой зоне». В условиях постоянных атак и стремительного продвижения российских войск, украинские силы испытывают значительное давление, и фронтовая линия продолжает меняться в пользу наступающих.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атака на Курскую область началась из-за промедления Запада в снятии ограничений на применение оружия на территории России. Он также отметил, что если бы такие ограничения были сняты, операция в Курской области не была бы необходима, как сообщает «Национальная служба новостей».
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Елена Перлова