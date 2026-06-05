Уральца приговорили за нацистское тату
В Екатеринбурге суд назначил местному жителю десять суток административного ареста за татуировку с эзотерическим нацистским символом. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, пишет «Лента.ру».
Мужчину признали виновным по статье 20.3 КоАП РФ («пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»). Защита обжаловала решение, однако вышестоящая инстанция оставила его без изменений.
В суде фигурант полностью признал вину и пояснил, что знал о принадлежности изображения к нацистской символике, но не осознавал, что за это предусматривается административная ответственность. Екатеринбуржец пообещал свести татуировку.
Поводом для возбуждения дела стали личные фотографии, которые мужчина опубликовал в своем Telegram-аккаунте в конце мая. Правоохранители обнаружили на его руке указанный символ, установили личность владельца аккаунта и составили протокол.
Читайте также: