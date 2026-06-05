Уральца приговорили за нацистское тату

05 июня 2026, 16:36

В Екатеринбурге уралец получил десять суток за нацистское тату

Фото: istockphoto/AMilkin

В Екатеринбурге суд назначил местному жителю десять суток административного ареста за татуировку с эзотерическим нацистским символом. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, пишет «Лента.ру».