Москвич нарисовал в трамвае нацистскую символику

Москвича обвинили в госизмене после того, как он нарисовал нацистскую символику

В Москве арестовали 46-летнего столичного жителя Дениса Панчука по обвинению в государственной измене. В отношении мужчины избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, следует из электронной картотеки Лефортовского суда, с которой ознакомилось ТАСС.





Незадолго до возбуждения уголовного дела Панчук неоднократно привлекался к административной ответственности. По данным СМИ, 20 марта Тушинский суд Москвы оштрафовал его на 60 тысяч рублей по нескольким протоколам о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ). В тот же день за неповиновение полиции его арестовали на 15 суток.



3 апреля за пропаганду или публичное демонстрирование нацистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ) — инцидент произошел в трамвае №6 — суд назначил Панчуку 13 суток ареста. Свою вину он признал.





«Обвиняемый Панчук Д. В., ст. 275 УК РФ (госизмена). Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено», — говорится в материалах суда.