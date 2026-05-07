Женщину обвинили в реабилитации нацизма после комментария в интернете о Дне Победы
В Смоленской области суд вынес приговор 29-летней местной жительнице за публичную реабилитацию нацизма в интернете. Как сообщили в региональном управлении СКР, женщину признали виновной.
Установили, что в апреле 2022 и 2023 годов подсудимая разместила в одной из соцсетей, в открытом публичном сообществе, комментарии. В них она выражала неуважение к обществу и демонстрировала презрительно-негативное отношение к Дню Победы в Великой Отечественной войне.
В суде отметили, что действия осужденной противоречат моральным нормам, направленным на сохранение исторической памяти о подвиге советского народа в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Ей назначили наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием пяти процентов заработной платы в доход государства.
Кроме того, женщину на три года лишили права заниматься администрированием сайтов.