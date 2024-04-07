Уровень реки Урал в Оренбурге увеличился почти на десять сантиметров

Фото: МЧС России
К вечеру воскресенья, 7 апреля, уровень реки Урал вырос на девять сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Оренбурга.
«Согласно данным оренбургского гидрометцентра, к вечеру 7 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг 864 см. Опасная отметка — 930 см. Неблагоприятное значение — 760 см. В реке Сакмара у Татарской Каргалы уровень воды составляет 765 сантиметров», — говорится в заявлении.В пятницу в Орске прорвало дамбу на реке Урал, что привело к затоплению части города. В мэрии сообщили о четырех погибших. Половодье затронуло 27 муниципальных образований, и более четыре тысячи жителей региона были эвакуированы.
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