Паводок отрезал от транспортного сообщения два подмосковных населённых пункта

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Два населённых пункта Московской области отрезаны паводковыми водами от транспортного сообщения. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного главка МЧС.
«В городском округе Луховицы от транспортного сообщения изолировано село Слемские Борки, в Рузском городском округе – деревня Слобода. В Слемских Борках находятся 38 человек, в том числе двое детей. Инвалидов и беременных нет. Установлены запрещающие движение автотранспорта знаки. Угрозы жизнеобеспечению населения нет, организована работа катера», – уточнили в ведомстве РИА Новости.Там добавили, что деревне Слобода зарегистрированы 54 человека, но сейчас проживают 30. Детей нет. Для перевозки людей организована лодочная переправа, подготовлен пункт временного размещения.
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Лора Луганская