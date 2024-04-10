Уровень воды в реке Урал в Оренбурге увеличился на 11 сантиметров за два часа

Фото: МЧС России
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за два часа поднялся на 11 см и составил 942 см, что значительно выше опасного уровня, сообщается в Telegram-канале мэра города.
Два часа назад было объявлено экстренное предупреждение из-за превышения на 1 см критического уровня в 930 см.
Мэр Оренбурга Сергей Салмин объехал зону подтопления, заместитель мэра Алексей Кудинов также осмотрел потопляемые территории.
В мэрии сообщили, что вода продолжает прибывать. Заявок на эвакуацию пока не поступало.
Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал жителей эвакуироваться из затопленных районов Оренбурга. В регионе подтоплено более 12 000 домов.
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Мэр Оренбурга Сергей Салмин объехал зону подтопления, заместитель мэра Алексей Кудинов также осмотрел потопляемые территории.
В мэрии сообщили, что вода продолжает прибывать. Заявок на эвакуацию пока не поступало.
Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал жителей эвакуироваться из затопленных районов Оренбурга. В регионе подтоплено более 12 000 домов.
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Александр Климов