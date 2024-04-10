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Уровень воды в реке Урал в Оренбурге увеличился на 11 сантиметров за два часа

Мэр Оренбурга: Уровень реки Урал превышает критическую отметку
10 апреля 2024, 00:01
Фото: МЧС России

Фото: МЧС России

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за два часа поднялся на 11 см и составил 942 см, что значительно выше опасного уровня, сообщается в Telegram-канале мэра города.
Два часа назад было объявлено экстренное предупреждение из-за превышения на 1 см критического уровня в 930 см.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин объехал зону подтопления, заместитель мэра Алексей Кудинов также осмотрел потопляемые территории.



В мэрии сообщили, что вода продолжает прибывать. Заявок на эвакуацию пока не поступало.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал жителей эвакуироваться из затопленных районов Оренбурга. В регионе подтоплено более 12 000 домов.

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#подтопление
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#орск
#река
#паводок
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В Звериноголовском округе Курганской области принудительно эвакуируют жителей
09 апреля 2024, 21:50

Фото: iStock/maradek

В Звериноголовском муниципальном округе Курганской области объявили принудительную эвакуацию населения из-за угрозы затопления жилых домов. Об этом сообщила глава муниципалитета Марина Панкратова.
«В подтопляемых территориях Звериноголовского округа объявлена принудительная эвакуация», — написала Панкратова в своём Telegram-канале.



Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал жителей подтопляемых районов оперативно эвакуироваться. По его словам, уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил опасную отметку и сейчас составляет 931 см.

По состоянию на 8 апреля в Оренбургской области в области подтопления оказались более 10 тысяч жилых домов и более 18 тысяч приусадебных участков.

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#эвакуация
#telegram
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Оренбургский губернатор выпустил экстренное обращение к жителям подтопляемых районов
Паслер призвал жителей подтопляемых районов оперативно эвакуироваться
09 апреля 2024, 21:25

Фото: iStock/masterzphotois

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал жителей подтопляемых районов оперативно эвакуироваться.
По его словам, уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил опасную отметку и сейчас составляет 931 см.

«Призываю быть внимательными и оперативно эвакуироваться из подтопляемых районов», — написал Паслер в своём Telegram-канале.

Утром 9 апреля президент России Владимир Путин после телефонного разговора с Паслером решил отправить в зону стихийного бедствия министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина. Там он должен будет проинформировать жителей о том, как в регионе будут восстанавливать инфраструктуру, в том числе жильё и дороги. Речь идёт не только об установленных случаях утраты, но и о тех, которые еще предстоит установить.

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#дороги
#владимир путин
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#сво
#урал
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Беженец с Украины совершил массовое убийство в Варшаве
В Варшаве беженца с Украины обвинили в убийстве четырёх человек
09 апреля 2024, 20:35

Фото: iStock/Tomasz Śmigla

В Варшаве полиция обвинила украинского беженца в убийстве четырёх человек. Об этом сообщает радиостанция Radio Ze, ссылаясь на на районного прокурора Шимона Банну.
Согласно сообщению, в центре Варшавы в заброшенном доме были обнаружены сразу четыре трупа. Изначально в убийстве подозревали семерых человек. Однако после проведения следственных действий обвинение предъявили украинцу, остальные же проходят по делу в качестве свидетелей. При этом личности убитых ещё не установлены. По предварительным данным, это люди без определённого места жительства.

Имя украинца не разглашается исходя из польских законов. Там имена и фамилии подозреваемых могут быть обнародованы только после приговора суда.

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#беженцы
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Подмосковные росгвардейцы предотвратили крупный пожар в гаражном комплексе
09 апреля 2024, 20:22

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Росгвардейцы из Пушкинского городского округа предотвратили распространение огня, своевременно сообщив о пожаре на охраняемом объекте. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Вечером правоохранители прибыли по сигналу охранно-пожарной сигнализации к гаражному кооперативу. Возле входной металлической двери одного из гаражей они почувствовали запах дыма и гари. Росгвардейцы оперативно передали информацию в экстренные службы и оцепили прилегающую территорию», – пояснили в силовом ведомстве.
Там добавили, что прибывшие пожарные в кратчайшие сроки локализовали очаг возгорания. Вовремя принятые росгвардейцами меры предотвратили полное уничтожение имущества и распространение огня на другие строения.

Причины ЧП уточняются. Пожар могли вызвать короткое замыкание электропроводки или не выключенный обогревательный прибор.

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#безопасность
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В СИЗО Белгорода совершил самоубийство волонтёр, помогавший украинским беженцам
В СИЗО Белгорода умер помогавший украинским беженцам волонтёр
09 апреля 2024, 20:19

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Волонтёр Александр Демиденко, который помогал украинским беженцам, совершил самоубийство в белгородском СИЗО № 3. Об этом сообщает портал «Бел.ру», ссылаясь на региональное управление ФСИН.
Демиденко помогал украинским беженцам добраться из Белгорода до КПП «Колотиловка» на границе с Сумской областью Украины. Иногда он разрешал им переночевать у себя дома. В октябре прошлого года мужчину задержали за хранение взрывчатых веществ.

По данным портала, Демиденко скончался 5 апреля. В УФСИН сообщили, что врачи пытались его реанимировать, однако спасти мужчину не удалось. При этом уточняется, что признаков насильственной смерти на теле Демиденко обнаружено не было. По данному факту проводится соответствующая проверка.

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Туриста поймали с чемоданом марихуаны на 18 миллионов рублей
Cheshire Live: в Великобритании туриста поймали с марихуаной в чемодане
09 апреля 2024, 20:01

Фото: iStock/Dolores Preciado

В Великобритании иностранного туриста поймали с марихуаной в чемодане на сумму 160 тысяч фунтов стерлингов (около 18 миллионов рублей). Об этом сообщило издание Cheshire Live.
Отмечается, что 37-летний Цзянь-Хун Чен был замечен сотрудниками транспортной полиции на железнодорожной станции. Мужчина вел себя подозрительно и заметно нервничал.

Чен рассказал полицейским, что едет в отпуск в Эдинбург, на вопрос о содержимом чемодана он ответил, что в нем лежит одежда. Однако кодовый замок мужчина открыть не смог.

Сотрудники полиции изъяли чемодан на обыск, по результатам которого была обнаружена марихуана в вакуумной упаковке. Свою вину Чен признал лишь спустя некоторое время. Виновному была избрана мера пресечения в виде года тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что на овощебазу Калининграда доставили партию бананов, под которыми были спрятаны брикеты с кокаином общим весом 76 кг. Работники овощебазы рассказали о необычной находке руководству, которое вызвало сотрудников полиции. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Мужчина ворвался в храм Сергия Радонежского в Зеленограде и разбил чудотворную икону
09 апреля 2024, 18:05

Фото: iStock/Fedorovekb

Пьяный уроженец Удмуртии ворвался в храм Преподобного Сергия Радонежского в Зеленограде и устроил там дебош, разбив чудотворную икону. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, 37-летний электрик зашел в храм на Панфиловском проспекте и устроил там дебош. Он разбил икону Божьей Матери «Неупиваемая чаша», которую с 1878 года почитают в РПЦ как чудотворную.

Он также порассуждал с женщиной из церковной лавки на тему существования Бога, уверяя, что его нет. После чего на место прибыли полицейские и задержали пьяного дебошира.

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#полицейские
#футболист
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В Москве сисадмин зверски убил приятеля, залив ему в рот и задний проход монтажную пену
В центре Москвы сисадмин насмерть избил знакомого и залил ему в рот монтажную пену
09 апреля 2024, 16:30

Фото: iStock/Motortion

В Таганском районе Москвы системный администратор избил своего приятеля, а после залил ему монтажную пену в рот и задний проход. Мужчина скончался на месте. Об этом пишет РЕН ТВ.
Согласно сообщению, мужчина пошел гулять и нашел себе товарища 1993 года рождения для совместного распития алкогольных напитков. Сисадмин позвал нового знакомого к себе на работу, где они начали вместе выпивать. Однако в какой-то момент между мужчинами возникла ссора. Тогда сисадмин насмерть забил товарища, после чего раздел труп и залил монтажной пеной рот и задний проход убитого.

По данным столичной прокуратуры, убийца задержан. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. Расследование контролирует Таганская прокуратура.

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Установлена личность подозреваемого в нападении на двух полицейских в Подмосковье
09 апреля 2024, 16:05

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО

Сотрудники МВД России установили личность подозреваемого в нападении на полицейских отдела «Щёлковское» по городскому округу Лосино-Петровский, в результате которого один из них погиб. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковного главка МВД.
«За совершение особо тяжкого преступления разыскивается житель Москвы Василий Буряков 1990 года рождения. Полицейские устанавливают его местонахождение. Злоумышленник может быть вооружён, поэтому следует соблюдать осторожность, не вступать с ним в диалог и не предпринимать самостоятельных попыток задержания», – говорится в сообщении.
Граждан, имеющих информацию о местонахождении Бурякова, просят обращаться по телефонам (496) 566-97-03 или 112.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО

34-летний москвич подозревается в убийстве одного полицейского и ранении другого. Его пытались задержать по подозрению в распространении наркотиков. Мужчину пытаются найти с 7 апреля, когда полицейские устроили засаду возле ранее обнаруженного тайника с 2 кг мефедрона на границе Фрянова и Черноголовки.

К месту закладки пришёл подозреваемый, но при попытке задержания он открыл огонь и ушёл от погони на мотоцикле. От пули предполагаемого наркодилера погиб 40-летний старший прапорщик полиции Сергей Ефименко. За жизнь его напарника до сих пор борются медики.

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#московская область
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