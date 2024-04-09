Условный срок получил водитель, сбивший поэта Рубинштейна

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Водителя, который сбил в Москве поэта Льва Рубинштейна, приговорили к условному лишению свободы на один год и восемь месяцев. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на столичную прокуратуру.
Напомним, что 8 января автомобиль Volkswagen на нерегулируемом пешеходном переходе в Москве сбил поэту Рубинштейна. Он был госпитализирован в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифософского, где умер 14 января после перенесённой операции. Водитель не скрылся с места происшествия. За минувший год за ним числилось 19 нарушений ПДД.
В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении водителем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, что повлекло за собой смерть человека.
Судом ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год и восемь месяцев условно с испытательным сроком в течение трёх лет, лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года и шесть месяцев.
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В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении водителем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, что повлекло за собой смерть человека.
Судом ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год и восемь месяцев условно с испытательным сроком в течение трёх лет, лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года и шесть месяцев.
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Анастасия Чинкова