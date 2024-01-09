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Появилось видео ДТП, в котором серьёзно пострадал поэт Рубинштейн

09 января 2024, 13:25
Фото: istockphoto/PeopleImages

Фото: istockphoto/PeopleImages

Поэт Лев Рубинштейн сейчас находится в крайне тяжелом состоянии после ДТП в Москве.
Поэта сбили на пешеходном переходе на улице Образцова. Baza опубликовала видео ДТП, Судя по кадрам, водитель не успел затормозить и сбил 76-летнего Рубинштейна.

Поэт находится в крайне тяжелом состоянии в НИИ имени Склифосовского. Ему диагностировали отек мозга, переломы и повреждения внутренних органов. За жизнь писателя продолжают бороться врачи.


Лев Рубинштейн родился в Москве в 1947 году. Он окончил филологический факультет Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова. В 1960-х годах Рубинштейн начал свой литературный путь, став в течение десятилетия одним из основоположников московского концептуализма.

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#авария
#дтп
#новости
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Четырехдневный младенец умер от молока матери
В Петербурге новорождённый умер после кормления матерью
09 января 2024, 12:34

Фото: iStock/K_Thalhofer

В Петербурге в квартире на Краснодонской улице четырехдневный ребенок скончался через три часа после кормления матерью. Об этом сообщает портал «78».
Согласно сообщению, 36-летняя женщина обнаружила мёртвым своего новорождённого сына. По ее словам, она покормила малыша грудью в ночь на вторник и легла спать. Однако уже через три часа ребенок умер.

Полицейские выяснили, что вечером перед кормлением женщина употребляла алкоголь. Пока не известно, сколько спиртного было в организме кормящей матери.

Семья является многодетной. В момент смерти новорождённого в квартире также находились еще двое детей.

Накануне в Зеленодольске мать вместе с сожителем подбрасывали четырехмесячного мальчика в воздух, после чего, предварительно, у ребенка произошло кровоизлияние в спинной мозг, и он скончался.

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#ребёнок
#алкоголь
#семья
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#женщина
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#воздух
#полицейские
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Бастрыкин поручил возбудить дело на блогера, бросившего младенца в сугроб
Бастрыкин поручил возбудить дело на блогера Косенко, который бросил сына в снег
09 января 2024, 12:04

Фото: kremlin.ru

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело против блогера Сергея Косенко, который бросил новорожденного ребенка в сугроб и выложил видео с этим в социальных сетяхю. Об этом пишут РИА Новости.
Ранее в Следственный комитет обратилась депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ) с просьбой проверить Косенко из-за его обращения с сыном. Блогера также проверят на возможную неуплату налогов.

«Бастрыкин в связи с обращением представителей государственных органов и общественных институтов поручил ГСУ СК России возбудить уголовное дело в отношении русскоязычного блогера Сергея Косенко по факту совершения им противоправных действий в отношении новорожденного ребенка», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что выбросивший двухлетнюю дочь из окна мужчина требовал у жены деньги на наркотики. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#бастрыкин
#ребёнок
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В Смоленской области мужчина убил и расчленил гостью на новогодней вечеринке
Житель Вязьмы убил и расчленил гостью на новогоднем торжестве
09 января 2024, 11:38

Фото: iStock/YakobchukOlena

В Смоленской области задержан мужчина, который убил, а после расчленил женщину, которая пришла к нему в гости на новогоднее торжество. Останки он выкинул в мусорный контейнер. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.
Согласно сообщению, 1 января в квартире мужчины собрались трое гостей. Они отмечали Новый год. В какой-то момент женщина и мужчина ушли, а одна гостья осталась. Между ней и хозяином квартиры произошел конфликт, после которого мужчина избил и задушил женщину и лег спать. Утром он обнаружил в квартире бездыханное тело и решил от него избавиться. Он вынес тело на балкон и расчленил его, выкинув части тела погибшей в мусорный контейнер.

7 января работники компании по вывозу мусора обнаружили останки и сообщили об этом в полицию. Правоохранители оперативно вышли на след убийцы и задержали его.

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#мужчина
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На трассе М-11 «Нева» восстановили движение после массового ДТП
09 января 2024, 11:32

Фото: istockphoto / Daniel Tadevosyan

На трассе М-11 «Нева» восстановили движение после массового ДТП в Новгородской области.
На трассе М-11 «Нева» в Новгородской области восстановили дорожное движение после аварии с несколькими автомобилями, передает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Уточняется, что на месте происшествия 9 января остался один автомобиль. Представители Госавтоинспекции оформили 17 ДТП с участием 66 автомобилей. Пятьдесят восемь большегрузов, которые не смоли осуществить разворот, уехали с трассы. Напомним, что ранее на 526-м километре платной трассы М-11 между Москвой и Петербургом совершили столкновение более 60 грузовых и легковых транспортных средств. Среди погибших четыре взрослых человека и один ребенок.

Идет проверка случившегося, возбуждено уголовное дело.

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#дтп
#движение
#автомобиль
#уголовное трассы
#аварии
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АМНА: в Греции начался суд над десятками педофилов, насиловавших девочку 12 лет
09 января 2024, 11:25

Фото: iStock/SB Arts Media

В Греции начался судебный процесс по громкому делу о педофилии — десяткам мужчин предъявлено обвинение в сексуальном насилии и эксплуатации 12-летней девочки. Об этом сообщает АМНА.
Отмечается, что под обвинение попали 25 мужчин и мать пострадавшей девочки, которую обвинили в сутенерстве несовершеннолетней при отягчающих обстоятельствах. Сама женщина свою вину в сутенерстве отрицает, однако при этом утверждает, что не осознавала все происходящее с дочерью.

Двенадцатилетний ребенок стал жертвой насилия в районе Колонос. Утверждается, что девочка работала уборщицей в магазине главного фигуранта дела. Арестован 53-летний мужчина, который долгое время был ее насильником и продавал пострадавшую знакомым.

По информации источника, количество обвиняемых составляет 40 человек, большинство из них находится под стражей. Суд будет проходить в закрытом режиме.

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#насилие
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В Таиланде украинец утонул после ссоры с семьей
09 января 2024, 11:13

Фото: istockphoto/Mariia Skovpen

Украинский турист утонул в Таиланде, когда пытался переплыть расстояние в 600 м между островами Ко Чанг и Ко Ман Най.
Мужчина отправился поплавать после ссоры со своей семьей и спутницей, пишет тайский портал Thaiger.

Украинец утонул рядом с пляжем Байлан на острове Ко Чанг в провинции Трат. По мнению спасателей, иностранец скончался как минимум за 3 дня до обнаружения тела.

Украинец посетил Ко Чанг вместе со своей семьёй и девушкой. Родственники поссорились, и мужчина решил покинуть курорт, отправившись на остров Ко Ман Най. Он отказался от лодки и отправился вплавь до острова. Но у него не хватило сил доплыть до берега. Он погиб.

Подробности конфликта с семьей не разглашают.

Ранее сообщалось, что одна россиянка погибла, ещё шесть россиян пострадали в результате столкновения туристического катера со скалами на Пхукете. SHOT пишет, что авария произошла в районе острова Майтон. Туристы возвращались после экскурсии на остров Пхи-Пхи на катере. Он врезался в скалы у берега.10 человек пострадали. Среди них шесть россиян и капитан судна, одна россиянка погибла.

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#таиланд
#украина
#новости
#происшествие
#семьи
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В Находке более 6 тысяч человек остались без тепла из-за аварии
09 января 2024, 11:03

Фото: istockphoto/fizkes

Жители 88 многоквартирных домов в Находке Приморского края в морозы остались без отопления из-за аварии.
Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. Под отключения попали около 6 тысяч человек и 4 детсада.

Известно, что произошёл порыв питательной линии экономайзера на котельной. Из-за этого прекратилось теплоснабжение многоквартирных домов на улице Верхне-Морской, Гагарина, Находкинский проспект, Лермонтова, Гончарова, Зои Космодемьянской.

Сотрудники Примтеплоэнерго ведут ремонтно-восстановительные работы. Устранение аварии и восстановление теплоснабжения стоит на контроле в городской прокуратуре.

В данный момент в Находке температура воздуха достигает -4 градуса.

Ранее Следственный комитет России проинформировал о возбуждении уголовного дела по факту превышения должностных полномочий после аварийной ситуации в котельной в Подольске.

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#новости
#общество
#происшествия
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После выступления в одном носке солиста «Щенков» задержали в аэропорту Пулково
09 января 2024, 10:48

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Солиста музыкальной группы «Щенки» Максима Моисеева задержали в аэропорту Пулково после того, как он выступил в одном носке в ночном клубе MOD, он пытался улететь в Екатеринбург. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники.
8 января в сети появилось видео выступления группы «Щенки», солист которой вышел на сцену только в одном носке, прикрывающем его гениталии. Впоследствии этот носок упал, и артист остался полностью голым.

Общественник Виталий Бородин после этого начал готовить обращение в Генпрокуратуру для возбуждения уголовного дела.
Моисеева задержали в аэропорту Пулково. Он хотел улететь в Екатеринбург, а уже оттуда – в Казахстан.

«Голым» выступлением Моисеева заинтересовались в центре «Э» ГУ МВД России по Санкт-Петербургу. В его выступлении правоохранители усмотрели признаки административного правонарушения.

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#правонарушения
#артист
#карьера
#екатеринбург
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#военкомат
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Выбросивший двухлетнюю дочь из окна мужчина требовал у жены деньги на наркотики
Екатеринбуржец требовал у жены деньги на наркотики, а потом выкинул дочь из окна
09 января 2024, 10:44

Фото: istock / eranicle

Житель Екатеринбурга Илья Иванов, который выбросил двухлетнюю дочь из окна, требовал с ножом в руках у супруги найти 100 тысяч рублей на наркотики. Об этом стало известно изданию URA.ru после рассказала родственницы семьи.

«Выгнал из дома со словами — «Без денег не возвращайся. Ребенка получишь, когда принесешь деньги», — передала рассказ матери собеседница агентства.
По словам жены, она сразу пошла в отделение полиции и написала заявление о пропаже дочки. Она пояснила родственникам, что если бы она сказала правоохранителям об удерживании дочки отцом, то полицейские бы не отреагировали.

В это время полиция и волонтеры искали ребенка. Ребенка обнаружили в снегу 3 января, спустя 4 дня после пропажи. Оказалось, отец выкинул ребенка из окна пятого этажа.

Мужчину раздражали и поместили под арест.

Кроме того, мать скрывала от родственников факт смерти малышки. 3 января женщина пришла к матери с просьбой одолжить 5 тысяч «на кроватку ребенку», после чего пропала. О смерти ребенка близкие узнали из новостей. Только тогда мать призналась, что знала о том, что муж убил дочку.

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#наркотики
#арест
#семьи
#полицейские
#убийство
#ребёнок
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