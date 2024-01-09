Появилось видео ДТП, в котором серьёзно пострадал поэт Рубинштейн

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Поэт Лев Рубинштейн сейчас находится в крайне тяжелом состоянии после ДТП в Москве.
Поэта сбили на пешеходном переходе на улице Образцова. Baza опубликовала видео ДТП, Судя по кадрам, водитель не успел затормозить и сбил 76-летнего Рубинштейна.
Поэт находится в крайне тяжелом состоянии в НИИ имени Склифосовского. Ему диагностировали отек мозга, переломы и повреждения внутренних органов. За жизнь писателя продолжают бороться врачи.
Лев Рубинштейн родился в Москве в 1947 году. Он окончил филологический факультет Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова. В 1960-х годах Рубинштейн начал свой литературный путь, став в течение десятилетия одним из основоположников московского концептуализма.
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Поэт находится в крайне тяжелом состоянии в НИИ имени Склифосовского. Ему диагностировали отек мозга, переломы и повреждения внутренних органов. За жизнь писателя продолжают бороться врачи.
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Мария Фирсова