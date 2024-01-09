В Москве машина сбила 76-летнего поэта Льва Рубинштейна

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В Москве машина сбила поэта Льва Рубинштейна. Об этом поэт и журналист Игорь Иртеньев сообщил на своей странице в Facebook.*
В публикации говорится, что в настоящее время Рубинштейн в тяжелом состоянии, он находится в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Ему проведена операция.
Информацию о госпитализации поэта также подтвердила в Facebook* дочь астрофизика Кронида Любарского Вероника.
Лев Рубинштейн родился в Москве в 1947 году. Он закончил филологический факультет Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова. В 1960-х годах Рубинштейн начал свой литературный путь, став в течение десятилетия одним из основоположников московского концептуализма.
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Информацию о госпитализации поэта также подтвердила в Facebook* дочь астрофизика Кронида Любарского Вероника.
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Диана Аванесян