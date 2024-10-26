Установлены личности сбежавших заключенных в Липецкой области

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Все шестеро сбежавших из липецкой колонии заключенных являются выходцами из Средней Азии. Об этом сообщает региональное управление ФСИН.
Ведомство направило в регион группу сотрудников из центрального аппарата ФСИН. Уточняется, что также был сформирован штаб по розыску и задержанию осужденных.
Согласно информации Telegram-канала SHOT, сбежавшие заключенные отбывали срок за педофилию, наркотики и изнасилования.
Напомним, 26 октября шесть осужденных совершили побег из исправительной колонии №2. Примечательно, что в данном учреждении отбывает наказание киллер Лёша Солдат.
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Согласно информации Telegram-канала SHOT, сбежавшие заключенные отбывали срок за педофилию, наркотики и изнасилования.
Напомним, 26 октября шесть осужденных совершили побег из исправительной колонии №2. Примечательно, что в данном учреждении отбывает наказание киллер Лёша Солдат.
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Екатерина Коршунова