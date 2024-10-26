Частный дом и автомобиль загорелись в Коркино, где была убита женщина-таксист

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Частный дом и автомобиль загорелись вечером в пятницу в Коркино Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Уточняется, что инцидент произошел вечером в пятницу, 25 октября. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Согласно информации местных средств массовой информации, предварительно, дом и авто принадлежат цыганской диаспоре.
Напомним, волнения в Коркино начались накануне после убийства 40-летней таксистки, тело которой с ножевыми ранениями обнаружили в машине. По данным следствия, женщина везла юношу к нему домой, в пути между ними произошел конфликт, в ходе которого он убил ее.
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Согласно информации местных средств массовой информации, предварительно, дом и авто принадлежат цыганской диаспоре.
Напомним, волнения в Коркино начались накануне после убийства 40-летней таксистки, тело которой с ножевыми ранениями обнаружили в машине. По данным следствия, женщина везла юношу к нему домой, в пути между ними произошел конфликт, в ходе которого он убил ее.
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Екатерина Коршунова