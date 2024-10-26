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В Липецкой области шесть заключенных совершили побег из исправительной колонии

26 октября 2024, 10:25
Фото: iStock/OlFedv

Фото: iStock/OlFedv

Шесть осужденных совершили побег из исправительной колонии №2 в Липецкой области. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Игорь Артамонов.


Уточняется, что на въезде и выезде из региона сотрудники ДПС останавливают каждый автомобиль. По словам Артамонова, все оперативные службы сосредоточены на поиске заключенных.

Согласно информации 112, осужденные смогли сбежать через подкоп. Сотрудники ФСИН нашли на территории ИК лаз, стали проверять камеры и оказалось, что не хватает 6 человек. Примечательно, что в данной колонии отбывает наказание киллер Лёша Солдат.

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В России арестовали имущество сына Порошенко
Судебные приставы арестовали имущество сына Порошенко Алексея
26 октября 2024, 08:21

Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko

Судебные приставы арестовали имущество сына экс-президента Украины Петра Порошенко Алексея в России, передает РИА Новости со ссылкой на информацию банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов РФ.
Отмечается, что исполнительное производство в отношении Алексея Порошенко было возбуждено в январе 2024 года. Им занимается главное межрегиональное (специализированное) управление ведомства.

Согласно информации агентства, в июле текущего года судебные приставы передали в доход РФ акции кондитерской фабрики, которая принадлежит бывшему украинскому лидеру. Уточняется, что производство на предприятии в Липецкой области было остановлено в 2017 году.

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Частный дом и автомобиль загорелись в Коркино, где была убита женщина-таксист
26 октября 2024, 07:40

Фото: iStock/grafoto

Частный дом и автомобиль загорелись вечером в пятницу в Коркино Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Уточняется, что инцидент произошел вечером в пятницу, 25 октября. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Согласно информации местных средств массовой информации, предварительно, дом и авто принадлежат цыганской диаспоре.

Напомним, волнения в Коркино начались накануне после убийства 40-летней таксистки, тело которой с ножевыми ранениями обнаружили в машине. По данным следствия, женщина везла юношу к нему домой, в пути между ними произошел конфликт, в ходе которого он убил ее.

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Израиль нанес вторую серию ударов по Ирану
The Jerusalem Post: Израиль нанес вторую серию ударов по городу Шираз в Иране
26 октября 2024, 06:20

Фото: istock/PavelRodimov

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла второй удар по Ирану, сообщает газета The Jerusalem Post.
По данным издания, целью данной атаки стал город Шираз. JP также сообщает, что в атаке на Иран участвовали более 100 истребителей.

В ночь на 26 октября израильские войска атаковали Иран в ответ на ракетный обстрел еврейского государства 1 октября. Иранские СМИ сообщили о взрывах в Тегеране, которые, как выяснилось позже, были вызваны срабатыванием систем противовоздушной обороны (ПВО). В то же время Израиль утверждал, что Ирану не удалось сбить ни одной ракеты.

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#ракетный удар
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В Иране заявили об атаке Израиля на жизненно важные объекты
КСИР: Израиль нанес удары по жизненно важным военным и силовым объектам в Иране
26 октября 2024, 05:28

Фото: istockphoto.com/Rainer Puster

Израиль атаковал «жизненно важные военные объекты и силовые объекты» на территории Ирана. По данным Al Jazeera, это заявление было сделано Стражами революции.
При этом не уточняется, какие именно объекты попали под удар.

Израильские войска ударили по Ирану в ночь на субботу, 26 октября. Атака стала ответом на ракетный обстрел Тегерана 1 октября.

Сообщается, что в ходе атаки были затронуты военные объекты, но не нефтяные или ядерные.

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#израиль
#иран
#ракетный удар
#военные
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В США сообщили детали удара Израиля по Ирану
CBS News: Израиль не наносил удары по ядерным или нефтяным объектам Ирана
26 октября 2024, 04:29

Фото: istockphoto/aapsky

Израиль не атаковал ядерные или нефтяные объекты Ирана и ограничился военными целями. Об этом сообщил американский телеканал CBS News со ссылкой на источники.
Источник также сообщил, что американские чиновники были заранее предупреждены о скорой израильской атаки.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Ирану в ответ на ракетную атаку 1 октябр.

«Израиль начал атаку на Иран рано утром в субботу по местному времени в ответ на массированную атаку баллистическими ракетами 1 октября», – отмечается в материале портала Axios.

Ранее Армия обороны Израиля подтвердила факт нападения на Иран. Информацию об атаке также подтвердили израильские официальные лица.

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#иран
#военные
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#сша
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В Коркино произошел ряд поджогов имущества цыган
26 октября 2024, 01:06

Фото: iStock/Nopphon Pattanasri

Серия поджогов недвижимости местных цыган произошла в Коркино, сообщается в Telegram-канале издания Baza.
Согласно данным, в ночь на пятницу, 25 октября, неизвестные подожгли дом на улице Пионерская. Через сорок минут на другой улице вспыхнул автомобиль. Спустя несколько часов загорелся еще один дом на улице Островского. Пожар до сих пор не потушен, на месте происшествия работают пожарные бригады.

Оба дома принадлежат представителям цыганской диаспоры. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее в Коркино прошли массовые беспорядки. На улицы города вышли около 150 человек, которые требовали наказать виновных в смерти 40-летней местной жительницы, занимавшейся частным извозом. Её тело с множественными ножевыми ранениями обнаружили в среду вечером в автомобиле, на котором она подвозила 17-летнего цыгана.

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#поджог
#пожарные
#автомобиль
#имущество
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Три беспилотника ВСУ атаковали российский регион
Губернатор Гладков: три украинских БПЛА нанесли удары по Белгородской области
26 октября 2024, 00:46

Фото: istockphoto/NatureNow

Три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удары по территории Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора области Вячеслава Гладкова.
По предварительным данным, пострадавших нет. Как отметил губернатор региона, в селе Головчино Грайворонского муниципального округа в результате сброса взрывчатки с беспилотника были выбиты стекла, повреждены крыша, двери и багажник легкового автомобиля. В селе Мокрая Орловка сгорел припаркованный автомобиль. В селе Стригуны Борисовского района упал, а затем взорвался беспилотник, повредив два дома и легковой автомобиль.

Ранее подразделения ПВО сбили пять беспилотников ВСУ над Орловской областью.

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#автомобиль
#взрыв
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Путин рассказал о скрывающих ситуацию в Курской области от своих бойцов командирах ВСУ
Путин: командиры ВСУ скрывают от своих бойцов, что они попали в окружение
25 октября 2024, 23:57

Владимир Путин (фото: сайт Кремля)

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытается скрыть от своих солдат, что они окружены в Курской области, заявил президент России Владимир Путин журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24», сообщает РИА Новости.
Он подчеркнул, что узнал о происходящем от сдавшихся украинских военных. По их словам, командование пытается скрыть сложившуюся ситуацию. Однако российский лидер отметил, что это «не меняет ситуацию».

Кроме того, по словам Путина, командиры ВСУ расстреливают своих же солдат, которые пытаются сдаться в плен.

Ранее боец ВСУ, попавший в плен в Курской области, рассказал, что его командиры отказались эвакуировать его из зоны боевых действий.

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#курская область
#владимир путин
#президент
#всу
#военные
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Стали известны подробности об изрезавшем людей в российском гипермаркете мужчине
Shot: изрезавший клиентов гипермаркета в Петербурге разговаривал сам с собой
25 октября 2024, 23:21

Фото: iStock/BrianAJackson

Изрезавший посетителей гипермаркета в Санкт-Петербурге мужчина разговаривал сам с собой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot на основе информации от соседей дебошира.
Они рассказали, что поведение мужчины казалось им странным. Соседи говорят, что он давно сошел с ума.

По данным издания, в доме злоумышленника была обнаружена коробка с ножами, которыми он ранил людей в гипермаркете.

Инцидент произошел 25 октября. Мужчина, проживающий в Санкт-Петербурге, напал на покупателей гипермаркета «Окей» в Московском районе города. По предварительной информации, пострадали шесть человек.

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