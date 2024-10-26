В Липецкой области шесть заключенных совершили побег из исправительной колонии

Фото: iStock/OlFedv
Шесть осужденных совершили побег из исправительной колонии №2 в Липецкой области. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Игорь Артамонов.
Уточняется, что на въезде и выезде из региона сотрудники ДПС останавливают каждый автомобиль. По словам Артамонова, все оперативные службы сосредоточены на поиске заключенных.
Согласно информации 112, осужденные смогли сбежать через подкоп. Сотрудники ФСИН нашли на территории ИК лаз, стали проверять камеры и оказалось, что не хватает 6 человек. Примечательно, что в данной колонии отбывает наказание киллер Лёша Солдат.
Читайте также:
В России арестовали имущество сына Порошенко
Частный дом и автомобиль загорелись в Коркино, где была убита женщина-таксист
Стали известны подробности об изрезавшем людей в российском гипермаркете мужчине
Екатерина Коршунова