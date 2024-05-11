Уставший водитель-мигрант и нарушения перевозчика: Что известно о рухнувшем в Мойку автобусе

Фото: Telegram-канал МЧС России
10 мая в Санкт-Петербурге произошла страшная авария — рейсовый автобус упал с моста и рухнул в реку Мойку.
Всё, что известно о трагедии на данный момент, расскажет редакция «Радио 1».
Днём 10 мая рейсовый автобус с пассажирами внутри вылетел с дороги, проломил ограду моста Поцелуев и рухнул в реку Мойка. Как позже рассказали очевидцы, транспорт ушёл под воду за считанные секунды.
На место происшествия экстренно прибыли сотрудники МЧС, администрации города, службы скорой помощи и сотрудники комитета по здравоохранению.
Помогать пострадавшим в страшной аварии поспешили случайные прохожие. Люди бросались в холодную воду Мойки и пытались вытащить пассажиров тонущего транспорта.
Первым на крышу лазурного автобуса прыгнул мужчина с проходящего по Мойке речного трамвайчика. Следом за ним в реку бросились несколько человек из проезжавших по мосту машин.
Депутат Государственной думы Бийсултан Хамзаев заявил, что первыми на помощь к тонущим людям пришли три гражданина Дагестана.
Водителем рейсового автобуса, который пробил ограду моста и рухнул в реку, оказался 44-летний уроженец Таджикистана Рахматшох Курбонов. Позже выяснилось, что Курбонов является гражданином России.
В пресс-службе МВД по Петербургу и Ленинградской области заявили, что водитель автобуса был доставлен для разбирательства в полицию. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек».
Супруга Курбонова дала интервью Telegram-каналу 112, в котором рассказала, что мужа вызвали на работу внезапно, после того, как он отработал 20-часовую смену.
Автобус, упавший в реку Мойку, обслуживала компания-перевозчик «Такси». С января этого года на «Такси» выписали 23 штрафа за нарушения, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. На перевозчика в общей сложности наложили штрафы на сумму 3,6 миллиона рублей.
По информации Telegram-канала «Фонтанка SPB Online», из восьми пассажиров попавшего в ДТП автобуса в живых остался только один. В тяжелом состоянии остаётся 56-летний пассажир Александр, который ехал в автобусе с супругой. Водитель автобуса жив, его состояние оценивается как удовлетворительное. Он процессуально задержан в рамках уголовного дела.
Позже «Известия» опубликовали список из троих погибших. Среди них две женщины и один мужчина. Одна из женщин, Марина Ю. 1995 года рождения, является уроженкой Казахстана. Вторая женщина, Елена Ш. 1982 года рождения, и еще один мужчина, Андрей Р. 1968 года рождения, — местные жители.
Также источник «Известий» неофициально сообщает о четвертом погибшем. Это мужчина 30–40 лет, личность которого пока не установлена.
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Что произошло
Днём 10 мая рейсовый автобус с пассажирами внутри вылетел с дороги, проломил ограду моста Поцелуев и рухнул в реку Мойка. Как позже рассказали очевидцы, транспорт ушёл под воду за считанные секунды.
На место происшествия экстренно прибыли сотрудники МЧС, администрации города, службы скорой помощи и сотрудники комитета по здравоохранению.
«Перед нырком с Поцелуева моста автобус наехал на огромный якорь у Центрального военно-морского музея, ограждения и автомобили. Сбив якорь, автобус ушел в разворот и выехал на встречку. Там он в лоб протаранил машину, перила моста и нырнул в Мойку», — написало петербургское издание «Mash на Мойке».
Людей из автобуса спасали случайные прохожие
Помогать пострадавшим в страшной аварии поспешили случайные прохожие. Люди бросались в холодную воду Мойки и пытались вытащить пассажиров тонущего транспорта.
Первым на крышу лазурного автобуса прыгнул мужчина с проходящего по Мойке речного трамвайчика. Следом за ним в реку бросились несколько человек из проезжавших по мосту машин.
Депутат Государственной думы Бийсултан Хамзаев заявил, что первыми на помощь к тонущим людям пришли три гражданина Дагестана.
Водитель рухнувшего в Мойку автобуса
Водителем рейсового автобуса, который пробил ограду моста и рухнул в реку, оказался 44-летний уроженец Таджикистана Рахматшох Курбонов. Позже выяснилось, что Курбонов является гражданином России.
В пресс-службе МВД по Петербургу и Ленинградской области заявили, что водитель автобуса был доставлен для разбирательства в полицию. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек».
Супруга Курбонова дала интервью Telegram-каналу 112, в котором рассказала, что мужа вызвали на работу внезапно, после того, как он отработал 20-часовую смену.
«По ее словам, муж пришел около двух часов ночи, отработав с пяти утра. А в половину восьмого его уже разбудили и велели снова выйти на работу. На здоровье, по словам супруги, мужчина не жаловался, но могла сказаться усталость», — цитирует издание слова супруги водителя.
Миллионные штрафы компании-перевозчика
Автобус, упавший в реку Мойку, обслуживала компания-перевозчик «Такси». С января этого года на «Такси» выписали 23 штрафа за нарушения, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. На перевозчика в общей сложности наложили штрафы на сумму 3,6 миллиона рублей.
Погибшие в рухнувшем в Мойку автобусе
По информации Telegram-канала «Фонтанка SPB Online», из восьми пассажиров попавшего в ДТП автобуса в живых остался только один. В тяжелом состоянии остаётся 56-летний пассажир Александр, который ехал в автобусе с супругой. Водитель автобуса жив, его состояние оценивается как удовлетворительное. Он процессуально задержан в рамках уголовного дела.
Позже «Известия» опубликовали список из троих погибших. Среди них две женщины и один мужчина. Одна из женщин, Марина Ю. 1995 года рождения, является уроженкой Казахстана. Вторая женщина, Елена Ш. 1982 года рождения, и еще один мужчина, Андрей Р. 1968 года рождения, — местные жители.
Также источник «Известий» неофициально сообщает о четвертом погибшем. Это мужчина 30–40 лет, личность которого пока не установлена.
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Евгения Парфентьева