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Уставший водитель-мигрант и нарушения перевозчика: Что известно о рухнувшем в Мойку автобусе

Семь из восьми человек, находившихся в рухнувшем в Мойку автобусе, скончались
11 мая 2024, 16:32
Фото: Telegram-канал МЧС России

Фото: Telegram-канал МЧС России

10 мая в Санкт-Петербурге произошла страшная авария — рейсовый автобус упал с моста и рухнул в реку Мойку.
Всё, что известно о трагедии на данный момент, расскажет редакция «Радио 1».

Что произошло




Днём 10 мая рейсовый автобус с пассажирами внутри вылетел с дороги, проломил ограду моста Поцелуев и рухнул в реку Мойка. Как позже рассказали очевидцы, транспорт ушёл под воду за считанные секунды.

На место происшествия экстренно прибыли сотрудники МЧС, администрации города, службы скорой помощи и сотрудники комитета по здравоохранению.

«Перед нырком с Поцелуева моста автобус наехал на огромный якорь у Центрального военно-морского музея, ограждения и автомобили. Сбив якорь, автобус ушел в разворот и выехал на встречку. Там он в лоб протаранил машину, перила моста и нырнул в Мойку», — написало петербургское издание «Mash на Мойке».

Людей из автобуса спасали случайные прохожие


Помогать пострадавшим в страшной аварии поспешили случайные прохожие. Люди бросались в холодную воду Мойки и пытались вытащить пассажиров тонущего транспорта.

Первым на крышу лазурного автобуса прыгнул мужчина с проходящего по Мойке речного трамвайчика. Следом за ним в реку бросились несколько человек из проезжавших по мосту машин.

Депутат Государственной думы Бийсултан Хамзаев заявил, что первыми на помощь к тонущим людям пришли три гражданина Дагестана.

Водитель рухнувшего в Мойку автобуса


Водителем рейсового автобуса, который пробил ограду моста и рухнул в реку, оказался 44-летний уроженец Таджикистана Рахматшох Курбонов. Позже выяснилось, что Курбонов является гражданином России.

В пресс-службе МВД по Петербургу и Ленинградской области заявили, что водитель автобуса был доставлен для разбирательства в полицию. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек».

Супруга Курбонова дала интервью Telegram-каналу 112, в котором рассказала, что мужа вызвали на работу внезапно, после того, как он отработал 20-часовую смену.

«По ее словам, муж пришел около двух часов ночи, отработав с пяти утра. А в половину восьмого его уже разбудили и велели снова выйти на работу. На здоровье, по словам супруги, мужчина не жаловался, но могла сказаться усталость», — цитирует издание слова супруги водителя.

Миллионные штрафы компании-перевозчика


Автобус, упавший в реку Мойку, обслуживала компания-перевозчик «Такси». С января этого года на «Такси» выписали 23 штрафа за нарушения, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. На перевозчика в общей сложности наложили штрафы на сумму 3,6 миллиона рублей.

Погибшие в рухнувшем в Мойку автобусе


По информации Telegram-канала «Фонтанка SPB Online», из восьми пассажиров попавшего в ДТП автобуса в живых остался только один. В тяжелом состоянии остаётся 56-летний пассажир Александр, который ехал в автобусе с супругой. Водитель автобуса жив, его состояние оценивается как удовлетворительное. Он процессуально задержан в рамках уголовного дела.

Позже «Известия» опубликовали список из троих погибших. Среди них две женщины и один мужчина. Одна из женщин, Марина Ю. 1995 года рождения, является уроженкой Казахстана. Вторая женщина, Елена Ш. 1982 года рождения, и еще один мужчина, Андрей Р. 1968 года рождения, — местные жители.

Также источник «Известий» неофициально сообщает о четвертом погибшем. Это мужчина 30–40 лет, личность которого пока не установлена.

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#санкт-петербург
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#труп
#авария
Момент обрушения дома в российском городе попал на видео
«112»: очевидцы сняли на видео момент обрушения дома в Печоре
11 мая 2024, 16:11

Фото: iStock/Roman Novitskii

В городе Печоре Республики Коми обвалился подъезд жилого дома. Очевидцы сняли момент обрушения здания на видео. Кадры публикует Telegram-канал «112».
Ролик снят из дома напротив. На кадрах заметно, как постепенно складываются этажи здания.




К этому моменту возле дома уже стояла пожарная машина. Всего из жилого здания было эвакуировано четырнадцать человек, в том числе пять детей.

Напомним, сегодня, 11 мая, в Печоре частично обрушился пятиэтажный дом. Обрушение произошло с 1 по 3 этаж. По данным Telegram-канала SHOT, местные жители регулярно жаловались на условия в доме.

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Девочка упала в вентиляционную шахту заброшенного здания в Москве
11 мая 2024, 15:52

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Девочка упала в вентиляционную шахту заброшенного здания в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что инцидент произошёл в столичном районе Фили-Давыдково. 15-летняя девочка пришла вместе со своими друзьями в заброшенное здание и упала в вентиляционную шахту. Ребята сразу же позвонили в экстренные службы.

В настоящее время ребёнок находится на дне шахты, на месте работают спасатели.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мать тайком забрала из больницы троих детей 2017, 2020 и 2022 годов рождения, которые продолжительное время жили со своим отцом в подвале одного из домов города. Подобнее об этой истории читайте в материале «Радио 1».

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#шахты
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СБУ рассказала о предотвращении терактов в Киеве 9 мая
«Укринформ»: СБУ предотвратила теракты в Киеве 9 мая
11 мая 2024, 14:30

Фото: iStock/shironosov

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о предотвращении терактов в Киеве. Об этом пишет портал «Укринформ».
СБУ удалось сработать на опережение и задержать исполнителей теракта с поличным, сообщил пресс-секретарь ведомства Артём Дехтяренко.

По его словам, организаторы готовили серию терактов в Киеве к 9 мая.

Кроме того, Дехтяренко заявил, что в ходе задержаниями украинским силовикам удалось добыть дополнительную базу, которая якобы «безоговорочно подтверждает» причастность России к готовящимся террористическим актам.

СБУ пообещали дополнительно сообщить о деталях проведённой операции.

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В Печоре Республики Коми частично обрушился пятиэтажный дом
11 мая 2024, 14:14

Фото: iStock/Srdjanns74

В Печоре Республики Коми частично обрушился пятиэтажный дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Уточняется, что обрушение произошло с 1 по 3 этаж. На месте происшествия работают экстренные службы.




Количество пострадавших на данный момент остается неизвестным. По информации Telegram-канала SHOT, местные жители регулярно жаловались на условия в доме.

Ранее сообщалось, что в Усть-Ишимском районе Омской области произошёл прорыв дамбы. Волной затопило деревню Ашеваны, её жителей эвакуировали в село Усть-Ишим.

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#дом
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«Известия» опубликовали имена погибших в ДТП с автобусом в Петербурге
11 мая 2024, 13:52

Фото: iStock/izzzy71

«Известия» опубликовали имена трех погибших при падении автобуса в Мойку в Санкт-Петербурге. Среди них две женщины и один мужчина.
Уточняется, что погибшая Марина Ю. — уроженка Казахстана. Елена Ш. и Андрей Р. являются жителями Петербурга.

По данным источника, семьи погибших и пострадавшие получат денежную выплату. Похороны оплатит компания-оператор автобусного маршрута.

Водитель автобуса жив, его состояние оценивается как удовлетворительное. Он процессуально задержан в рамках уголовного дела.

Напомним, 10 мая на набережной Мойки автобус врезался в автомобиль, влетел в ограду и вместе с ней упал в воду. В салоне находилось около двадцати пассажиров. По предварительным данным, водитель автобуса потерял управление.

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Появилось видео жуткой аварии со скорой помощью в Белгороде
Машина скорой помощи перевернулась в аварии с легковушкой в Белгороде
11 мая 2024, 12:51

Фото: iStock/maxim4e4ek

В центральной части Белгорода на перекрестке произошло столкновение легкового автомобиля и машины скорой помощи. Видео с ДТП опубликовал Telegram-канал Readovka.
Согласно информации источника, владелец легкового автомобиля двигался на разрешающий сигнал светофора и, предположительно, не заметил машину скорой помощи, не уступив ей дорогу. После чего скорая перевернулась и упала на еще одну машину.




Отмечается, что в результате ДТП никто не погиб. Данные о пострадавших уточняются.

Ранее сообщалось, что микроавтобус со школьниками опрокинулся в овраг на юго-западе Турции. Пострадали 25 человек, среди них 22 несовершеннолетних.

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Убивший и расчленивший свою девушку мужчина умер в день ареста
В Оренбургской области умер мужчина, убивший и расчленивший свою девушку
11 мая 2024, 12:11

Фото: iStock/Soumen Hazra

Убивший и расчленивший свою девушку житель Оренбургской области умер спустя три дня после задержания. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 40-летний Виталий скончался накануне из-за продолжительной болезни – у него был туберкулёз.

В субботу, 11 мая, мужчину должны были арестовать.

Напомним, что 7 мая правоохранители задержали мужчину, который сам заявил в полицию о пропаже своей девушки. Её искали неделю. В поисках активное участие принимал и сам Виталий. В итоге выяснилось, что он убил и расчленил её. Останки он спрятал в разных местах и зачем-то отправил подруге жертвы фотографии тела девушки.

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#арест
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В Санкт-Петербурге задержали мужчину, осквернившего Знамя Победы
11 мая 2024, 11:40

Фото: iStock/Soumen Hazra

Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, который облил неизвестным веществом государственный флаг, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.
Волк прикрепила к своему посту видеоролик, на котором задержанный подходит к дому 48 по проспекту Королева. На Знамя Победы, которое располагалось на здании, он вылил неизвестные вещество из шприца.

«Отделом дознания УМВД России по Приморскому району по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 329 УК РФ «Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации», — уточнил официальный представитель МВД.

Уточняется, что злоумышленником оказался 45-летний местный житель.

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#санкт-петербург
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#уголовное дело
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В Омской области прорвало дамбу
Депутат ГД Алёхин: В Усть-Ишимском районе Омской области прорвало дамбу
11 мая 2024, 10:32

Фото: iStock/nkurtzman

В Усть-Ишимском районе Омской области произошёл прорыв дамбы, об этом сообщил депутат Госдумы от региона Алексей Алехин, его цитирует РБК.
Депутат заявил, что мощная волна пришла через Тюменскую область из Казахстана. Первой затопило деревню Ашеваны, её жителей эвакуировали в село Усть-Ишим.

«На мой взгляд, есть проколы, может, не ожидали такой волны, думали, легче пройдет. Но на мой взгляд, власть все, что возможно, делает», — рассказал Алёхин.

Депутат выразил уверенность, что Омской области удастся справиться с прорывом дамбы.

Самое мощное затопление в этом году накрыло Оренбургскую область. Под водой оказались десятки тысяч домовладений.

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#омская область
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