Момент аварии в Питере, после которой автобус упал в Мойку, попал на видео

Фото: iStock/Aleksei Andreev
Момент падения автобуса в реку Мойку, в результате аварии с машиной, попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал «112».
На ролике видно, что водитель автобуса потерял управление. Сначала автобус врезался в здание, после чего протаранил автомобиль на мосту, а затем упал в воду.
Уточняется, что в автобусе находилось около двадцати пассажиров. В настоящее время людей продолжают доставать из затопленного салона.
Напомним, сегодня, 10 мая, на набережной Мойки автобус врезался в автомобиль, влетел в ограду и вместе с ней упал в воду. Погиб один человек, пятерых госпитализировали.
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Уточняется, что в автобусе находилось около двадцати пассажиров. В настоящее время людей продолжают доставать из затопленного салона.
Напомним, сегодня, 10 мая, на набережной Мойки автобус врезался в автомобиль, влетел в ограду и вместе с ней упал в воду. Погиб один человек, пятерых госпитализировали.
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Екатерина Коршунова