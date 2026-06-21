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Утечка нефти произошла в Каспийском море

Утечка нефти случилась в Азербайджане, повреждения получил трубопровод
Фото: istockphoto/ronniechua

В Каспийском море произошла утечка нефти из-за повреждения подводного трубопровода. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).



Инцидент зафиксировали 19 июня, когда специалисты обнаружили следы загрязнения в районе пляжа Дюбенди. В ходе осмотра установили наличие нефтяного пятна. Первоначально установить источник утечки не удавалось, однако позже выяснилось, что топливо попало в воду из трубопровода, который, по предварительным данным, повредили якорем.

Транспортировку сырья по аварийному участку немедленно прекратили. Для координации действий по ликвидации последствий создали оперативный штаб.

В настоящее время ведутся ремонтные работы при взаимодействии с МЧС Азербайджана и производственным объединением «Азнефть». В SOCAR подчеркнули, что ситуация остается под контролем.

Никита Кротов

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