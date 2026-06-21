Утечка нефти произошла в Каспийском море

21 июня 2026, 18:11

Утечка нефти случилась в Азербайджане, повреждения получил трубопровод

Фото: istockphoto/ronniechua

В Каспийском море произошла утечка нефти из-за повреждения подводного трубопровода. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).