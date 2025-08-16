В Каспийском море обнаружили масляное пятно, сопоставимое по масштабам с Москвой в пределах ТТК

16 августа 2025, 21:58

Экологи обнаружили в Каспийском море масляное пятно неизвестного происхождения

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Утром 16 августа экологи проекта «Прозрачный мир» обнаружили в акватории Каспийского моря крупное загрязнение площадью более 80 квадратных километров. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».





По предварительным данным, речь идёт о маслянистом пятне, которое тянется вдоль судоходного маршрута между портом Курык (Казахстан) и Баку (Азербайджан), охватывая морские участки обеих стран. По масштабам оно сопоставимо с размерами Москвы в границах Третьего транспортного кольца (ТТК).



По словам представителей экологического проекта, источник загрязнения пока не установлен. Предполагается, что это может быть след от сброса судовых отходов. Специалисты фиксируют пленочное загрязнение, имеющее антропогенное происхождение, однако точно установить его состав без дополнительного анализа невозможно.





«Уже было такое, что судно в нейтральных водах мыло танки от пальмового масла, по факту, судно сделало фигню, но законодательство не нарушило. Здесь, возможно, то же самое», – прокомментировал ситуацию один из экологов.