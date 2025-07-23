В Краснодарском крае замечены новые выбросы мазута

23 июля 2025, 18:04

Новые выбросы мазута обнаружены на побережье Краснодарского края, в Темрюкском районе

Фото: iStock/Elena Mishina

Новые выбросы мелкой фракции мазута были найдены на побережье Краснодарского края, в Темрюкском районе. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба по региону. Обнаруженные сгустки нефтепродуктов в Чёрном море являются последствием крушения двух танкеров в декабре прошлого года.