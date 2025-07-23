В Краснодарском крае замечены новые выбросы мазута
Новые выбросы мелкой фракции мазута были найдены на побережье Краснодарского края, в Темрюкском районе. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба по региону. Обнаруженные сгустки нефтепродуктов в Чёрном море являются последствием крушения двух танкеров в декабре прошлого года.
По данным штаба, выбросы мазута (сгустки размером от 3 до 10 сантиметров) были найдены во время вечернего мониторинга береговой полосы 22 июля. Протяженность побережья, на которой были замечены сгустки мазута, от посёлка Волна составляет один километр, а от посёлка Артющенко — около 3—4 км.
Сразу после обнаружения нефтепродуктов началась уборка территорий. Участвуют более 90 человек, задействованы 13 единиц техники.
Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошло 5 декабря 2024 года. Оба корабля были сильно повреждены и затонули, из-за чего произошёл разлив мазута в Чёрное море.
Мазут с затонувших судов добрался до побережья Анапы. 17 декабря 2024 года в городе был введён режим ЧС. 26 декабря 2024 года в Краснодарском крае был объявлен режим ЧС федерального уровня.
По информации Роспотребнадзора, больше всего мазута было найдено на территории от Анапы до Темрюкского района. Кроме того, пятая часть пляжей в Сочи и в Крыму сильно загрязнена, там нельзя купаться.
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