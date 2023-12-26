Увеличилось число пострадавших при атаке на Феодосию

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Число пострадавших после ночного удара ВСУ по Феодосии увеличилось до четырех, одного человека не удалось спасти. Об этом сообщил РИА Новости заместитель начальника главного управления МЧС России по Крыму Игорь Скуртул.
Скуртул заявил, что очаги возгорания в Феодосии были локализованы и ликвидированы. В тушении пожаров участвовали 250 спасателей и 50 единиц техники.
По его словам, сейчас ситуация находится под контролем, работают 20 межведомственных групп по учету ущерба, который нанесли близлежащим жилым домам.
До этого сообщалось, что в Крыму задержали россиянина за хранение в гараже килограмма тротила и оружия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак