В аэропорту Казани в целях безопасности введены временные ограничения

«Вечером в службу экстренных вызовов «Система-112» позвонил мужчина. Он рассказал, что его жена 1972 года рождения повредила ногу в лесу и не может двигаться самостоятельно. Выяснилось, что супруги собирались проехать на велосипедах через лес от ж/д станции Яхрома до деревни Ивановское. Начался дождь, на скользком участке с крутым подъёмом женщина оступилась и почувствовала резкую боль в ноге. Идти дальше она не смогла», — говорится в сообщении.

