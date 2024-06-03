В аэропорту Казани в целях безопасности введены временные ограничения

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С 11:29 по московскому времени Международный аэропорт Казань временно не принимает и не выпускает самолёты. Ограничения введены в целях обеспечения безопасности.
Как сообщает пресс-служба Росавиации, самолёты, следовавшие в столицу Татарстана, перенаправляются в другие регионы. Уточняется, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и сотрудники наземных служб аэропортов предпринимают все меры для обеспечения безопасности полётов и пассажиров. Именно это называется главным приоритетом.
Обычно такие меры бывают вызваны появлением неприятельского беспилотника. В данном случае не уточняется, стал ли дрон причиной введения ограничений на работу казанского аэропорта. Предварительно объявлено, что воздушная гавань будет закрыта до 15:30 по московскому времени.
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Александр Бойцов