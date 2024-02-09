В Тамбове вводили режим «Ковер» из-за украинских беспилотников

"Чего мне ему звонить? О чем говорить или о чем упрашивать? "Вы собираетесь поставить такое-то оружие на Украину? Ой, боюсь-боюсь, пожалуйста, не поставляйте". О чем говорить-то?"

Такер Карлсон в ходе интервью с президентом России Владимиром Путиным не смог пройти мимо темы их взаимоотношений с президентом США Джоном Байденом.Владимир Путин уточнил, что причиной отсутствия дипломатической активности между двумя странами на международном уровне является однозначно позиция США по Украине.Тема Специальной Военной Операции стала ключевой, в обсуждении между Карлсоном и Путиным.