В Тамбове вводили режим «Ковер» из-за украинских беспилотников

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В ночь на 9 февраля в Тамбове был введен режим «Ковер» из-за украинских беспилотников. Об этом специально для «Радио 1» сообщили в экстренных службах.
«9 февраля в 00.35 по московскому времени органом ПВО был подан сигнал «Ковер» радиусом 50 км от города Тамбов на всех высотах», - рассказал источник.
При этом уточняется, что во время режима «Ковер» аэродромы не закрывали. Уже в 00.56 сигнал был снят.
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