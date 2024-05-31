План «Ковер» введен в аэропорту Казани

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Временные ограничения на прием и отправку воздушных судов введены в аэропортах Казани и Нижнекамска. Об этом информирует Росавиация в Telegram-канале.
Уточняется, что воздушная гавань Казани временно не принимает и не отправляет самолеты с 05.57 мск, аэропорт Нижнекамска — с 06.24 мск. Воздушным судам, которые летели в Казань, пришлось менять направление полета.
По предварительным данным, причиной введения плана послужили беспилотные летательные аппараты, которые очевидцы заметили над Казанью.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что прошлой ночью силы ПВО сбили пять противокорабельных ракет и 29 беспилотников в небе над Краснодарским краем.
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По предварительным данным, причиной введения плана послужили беспилотные летательные аппараты, которые очевидцы заметили над Казанью.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что прошлой ночью силы ПВО сбили пять противокорабельных ракет и 29 беспилотников в небе над Краснодарским краем.
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Екатерина Коршунова