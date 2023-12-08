В Иркутской области два вахтовика выпили неизвестную жидкость и умерли

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В Иркутской области два человека погибли, четверо госпитализированы в тяжелом состоянии после отравления алкоголем. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
В Иркутской области два человека погибли, четверо госпитализированы в тяжелом состоянии после отравления алкоголем. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
По информации портала, мужчины, работающие вахтовым методом на месторождении в Жигаловском районе региона, распивали спиртные напитки вечером 5 декабря. Когда алкоголь закончился, они выпили жидкость неизвестного происхождения, после чего их состояние резко ухудшилось.
По факту отравления неустановленным веществом возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента выясняются.
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