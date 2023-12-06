В Тульской области ребёнок умер, запутавшись в верёвке с крестиком

Фото: iStock/eranicle
4-месячный ребенок скончался в Тульской области.
По предварительной версии, причиной стала веревка с нательным крестиком. Младенец запутался в ней и задохнулся, сообщает местный портал Myslo.
Трагедия произошла в среду в одном из частных домов поселка Ленинского Большой Тулы. Мать уложила ребёнка спать и отошла. Спустя время она обнаружила ребенка мертвым.
Правоохранители начали проверку. Тело направлено на вскрытие для выяснения точной причины смерти.
Сообщается, что семья, в которой случилась трагедия, характеризовалась как положительная.
Читайте также:
В Петербурге ребёнка нашли под окнами многоэтажки после ссоры с отцом
В Свердловской области полуторагодовалый ребёнок насмерть замёрз на пороге дома
На Кубани двое мужчин из ревности к женщине насмерть забили соперника
Трагедия произошла в среду в одном из частных домов поселка Ленинского Большой Тулы. Мать уложила ребёнка спать и отошла. Спустя время она обнаружила ребенка мертвым.
Сообщается, что семья, в которой случилась трагедия, характеризовалась как положительная.
Читайте также:
В Петербурге ребёнка нашли под окнами многоэтажки после ссоры с отцом
В Свердловской области полуторагодовалый ребёнок насмерть замёрз на пороге дома
На Кубани двое мужчин из ревности к женщине насмерть забили соперника
Мария Фирсова