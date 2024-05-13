В Астане вынесли приговор Бишимбаеву

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В суде Астаны был огласили приговор по уголовному делу, связанному с убийством Салтанат Нукеновой и укрывательством со стороны Бахытжана Байжанова. После совещания судьи и присяжных, которое началось утром 13 мая, судья Айжан Кульбаева вынесла решение.
Куандыку Бишимбаеву было назначено 24 года лишения свободы в учреждении максимальной безопасности: 7 лет по статье об истязаниях и 20 лет за убийство, с учетом частичного сложения сроков.
Бахытжану Байжанову было назначено 4 года лишения свободы с отбыванием наказания на «общем режиме».
Процесс по этому делу, включающий в себя обвинения бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева и директора «Гастроцентра» Бахытжана Байжанова, начался 11 марта 2024 года. Процесс проводился с участием присяжных заседателей и транслировался в прямом эфире.
В своем последнем слове Куандык Бишимбаев признал себя виновным в нанесении тяжких телесных повреждений, приведших по неосторожности к смерти его гражданской супруги Салтанат Нукеновой. Бахытжан Байжанов не признавал себя виновным в укрывательстве особо тяжкого преступления.
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Бахытжану Байжанову было назначено 4 года лишения свободы с отбыванием наказания на «общем режиме».
Процесс по этому делу, включающий в себя обвинения бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева и директора «Гастроцентра» Бахытжана Байжанова, начался 11 марта 2024 года. Процесс проводился с участием присяжных заседателей и транслировался в прямом эфире.
В своем последнем слове Куандык Бишимбаев признал себя виновным в нанесении тяжких телесных повреждений, приведших по неосторожности к смерти его гражданской супруги Салтанат Нукеновой. Бахытжан Байжанов не признавал себя виновным в укрывательстве особо тяжкого преступления.
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Артем Кузьмин