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В Астане вынесли приговор Бишимбаеву

Экс-министра Казахстана Бишибаева приговорили к 24 годам за убийство супруги
13 мая 2024, 15:24
Фото: iStock/sakhorn38

Фото: iStock/sakhorn38

В суде Астаны был огласили приговор по уголовному делу, связанному с убийством Салтанат Нукеновой и укрывательством со стороны Бахытжана Байжанова. После совещания судьи и присяжных, которое началось утром 13 мая, судья Айжан Кульбаева вынесла решение.
Куандыку Бишимбаеву было назначено 24 года лишения свободы в учреждении максимальной безопасности: 7 лет по статье об истязаниях и 20 лет за убийство, с учетом частичного сложения сроков.

Бахытжану Байжанову было назначено 4 года лишения свободы с отбыванием наказания на «общем режиме».



Процесс по этому делу, включающий в себя обвинения бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева и директора «Гастроцентра» Бахытжана Байжанова, начался 11 марта 2024 года. Процесс проводился с участием присяжных заседателей и транслировался в прямом эфире.

В своем последнем слове Куандык Бишимбаев признал себя виновным в нанесении тяжких телесных повреждений, приведших по неосторожности к смерти его гражданской супруги Салтанат Нукеновой. Бахытжан Байжанов не признавал себя виновным в укрывательстве особо тяжкого преступления.

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#убийство
#супруги
В Петербурге СОБР через крышу проник в квартиру наркосбытчиков
13 мая 2024, 14:57

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Санкт-Петербурге задержали наркосбытчиков, проникнув в квартиру через крышу в окно. Об этом рассказали в пресс-службе главка МВД РФ по региону.
«Задержали 28-летнего администратора интернет-магазина, жителя города Мурино Всеволожского района Ленинградской области, двоих оптовых закладчиков зелья, 41-летнего мужчину и 19-летнюю девушку, а также 37-летнюю розничную закладчицу», – говорится в сообщении.

При обыске у задержанных обнаружили несколько готовых к закладке доз наркотических средств. При этом в городе Ломоносове в гараже одного из злоумышленников нашли ещё 200 граммов метадона, а также электронные весы и упаковочный материал.

По данному факту возбуждены уголовные дела, а также выявлена причастность преступной группы к серии «закладок» по всей области. Всех подозреваемых задержали.

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Трактор упал с 25 этажа на машину в российском городе
Кировские школьники скинули пластмассовый трактор с 25 этажа и разбили машину
13 мая 2024, 14:37

Фото: istockphoto / conejota

В Кирове школьники скинули с 25 этажа игрушечный пластмассовый трактор и разбили припаркованную машину. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Сообщается, что 12-летний школьник со своим другом хотел снять видео для соцсетей. Они сбросили игрушку вниз прямо на стоящую у подъезда Kia. У автомобиля разбита крыша и стекло.

Ребята выложили видео в соцсетях. С помощью него их удалось быстро найти. Владелец выставил родителям мальчиков счет за ремонт на 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что курсанты воронежского института МВД обратились за медицинской помощью с симптомами отравления. Уточняется, что студентам стало плохо с 9 на 10 мая. Обозреватели канала отмечают, у всех воспитанников учебного заведения были признаки острой кишечной инфекции. Семеро из них госпитализированы, остальные проходят лечение амбулаторно. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Вопреки ее воле»: В российском городе квартиру инвалида захватили родственники
Жители Нижнего Тагила захватили квартиру родственницы-инвалида
13 мая 2024, 14:15

Фото: istockphoto / Zigmunds Dizgalvis

В Нижнем Тагиле квартиру женщины-инвалида второй группы заняли родственники. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Приютив их у себя на время, женщина больше не могла от них избавиться. Жалобы россиянки они игнорировали. Собственница обратилась в прокуратуру. Проверка подтвердила, что жилье принадлежит пострадавшей. Суд встал на её защиту.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина пожаловался на мигрантов, которые угрозами заставили его съехать из коммуналки. Они заселились в соседнюю комнату в августе 2023 года. С помощью угроз и применением насилия они выселили мужчину и ещё одного соседа из жилища на Малом проспекте.

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Спасатели помогли водителю, пострадавшему в ДТП двух грузовых машин
13 мая 2024, 12:47

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» деблокировали пострадавшего в ДТП с участием двух грузовых машин. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
В службу «112» о ДТП двух грузовых авто сообщили очевидцы. На автомагистральной трассе М-10 произошло попутное столкновение двух грузовых автомобилей.

«Прибыв на место происшествия, работники противопожарно-спасательной службы отключили аккумулятор во избежание возгорания, после чего с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего. Спасатели передали 49-летнего мужчину врачам бригады скорой помощи, с подозрением на перелом левой голени пациент был госпитализирован в лечебное учреждение. Второму участнику ДТП медицинская помощь не потребовалась», — рассказал замначальника части Сергей Яшин.

Инцидент произошел в городском округе Солнечногорск.

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В Ростовской области взорвался дом, есть пострадавшие
Губернатор Голубев сообщил, что в поселке Лиховском взрыв разрушил частный дом
13 мая 2024, 12:40

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Утром 13 мая произошел взрыв в поселке Лиховском в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что инцидент случился около 10:00. В результате взрыва был разрушен частный дом, однако обошлось без жертв.

Двое пострадавших с ожогами были госпитализированы в городскую больницу. Голубев отметил, что в настоящее время на месте происшествия работают следователи, а причины взрыва выясняются.

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В Воронежском институте МВД произошло массовое отравление курсантов
В Воронежском институте МВД отравились 40 курсантов
13 мая 2024, 12:21

Фото: iStock/maxim4e4ek

Курсанты воронежского института МВД обратились за медицинской помощью с симптомами отравления. Семеро из них госпитализированы, остальные проходят лечение амбулаторно , сообщает Baza.
Уточняется, что студентам стало плохо с 9 на 10 мая. Обозреватели канала отмечают, у всех воспитанников учебного заведения были признаки острой кишечной инфекции.

Причины отравления выясняются. Институт ждет предписания гравврача медико-санитарной части регионального МВД. Аналогичная трагедия произошла в Астрахани. Там от отравления неизвестным веществом скончались более пяти человек, троим из которых было от 25 до 37 лет, еще 14 госпитализированы. Предположительно, речь идет о наркотиках. В региональном СК по данному факту возбуждено уголовное дело.

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В Белгородской области упала российская бомба ФАБ-500
13 мая 2024, 12:16

Фото: РИА Новости

В посёлке Разумное-54 Белгородской области упала российская бомба ФАБ-500, однако она не взорвалась. Об этом сообщает Baza.
Согласно сообщению, авиабомба ФАБ-500 упала 12 мая в районе дома на улице Вересковой в посёлке Разумное-54. Она не взорвалась и ушла глубоко под землю. Местные жители сразу обратились в экстренные службы. Никто в результате инцидента не пострадал.

13 мая запланировано уничтожение боеприпаса. Жителей близлежащих домов временно эвакуируют из опасной зоны.

Официально данная информация не подтверждалась.

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В Подмосковье подростка-зацепера ударило током, от удара у него сгорел пенис
13 мая 2024, 12:03

Фото: iStock/Inna Polekhina

В Подмосковье на станции «Электроугли» 15-летнего зацепера ударило током, и от удара сгорел половой орган. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, школьник забрался на крышу вагона и случайно дотронулся до токоприёмника. Его ударило током, а от удара у него сгорел половой орган.

После этого парень рухнул на рельсы, но остался жив. Очевидцы вытащили его на платформу и сразу вызвали скорую помощь. Сейчас он находится в реанимации.

По данным издания, молодой человек хотел снять видео для своих соцсетей.

Ранее также сообщалось, что в Лобне подростка-зацепера убило током. Уточнялось, что два подростка зашли в последний вагон электрички и нажимали на кнопку экстренной связи ради развлечения. Они попытались скрыться от сотрудников службы безопасности и залезли на крышу электрички. Один из подростков получил удар током и скончался.

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Пропавшего в Москве бойца СВО нашли в «трудовом доме» за принудительной работой
Пропавшего бойца СВО нашли в Подмосковье, его удерживали и заставляли работать
13 мая 2024, 11:59

Фото: iStock/TheaDesign

В Подмосковье нашли участника спецоперации в одном из «трудовых домов», сообщил Telegram-канал «Русская община ZOV».
Сначала его командир начал беспокоиться о судьбе военного. Он обратился к общественникам с просьбой выяснить, где находится мужчина. Позже стало известно, что он принял приглашение выпить на Ленинградском вокзале и оказался в Пушкинском районе Подмосковья.

В «трудовом доме» бойца Специального Военного Отряда (СВО) удерживали и заставляли работать. Через некоторое время солдат смог связаться с командиром и сообщить о своем местонахождении. После этого военного отпустили домой.

Ранее политолог Шпунт отметил, что на данном этапе СВО нуждается в опыте Белоусова, который, по его мнению, будет полезен Министерству Обороны.

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