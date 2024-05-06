Цитата Гитлера и просьба забыть, что он был министром: последние слова Бишимбаева на суде

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Резонансное дело об убийстве 31- летней Салтанат Нукеновой ее супругом Куандыком Бишимбаевым близится к завершению. В суде Астаны бывший министр национальной экономики Казахстана произнес последнее слово и призвал присяжных к объективности. О том, каким было обращение Бишимбаева и почему он процитировал Гитлера, расскажет редакция «Радио 1».
Бишимбаев процитировал Гитлера в суде
Бывший замминистра заявил суду, что не отрицает своей вины в смерти супруги. Однако тот факт, что преступление было умышленным, Бишимбаев отрицает. Он обратился к родственникам убитой и попросил у них прощения. Также он раскаялся перед своими близкими за боль, которую причинил им своим поступком.
Бишимбаев в последнем слове заявил, что адвокат потерпевшей стороны пытался разжечь в присяжных социальную неприязнь и процитировал слова Гитлера, будучи уверенным, что цитата принадлежит рейхсминистру пропаганды нацистской Германии Йозефу Геббельсу.
«Был такой печально известный министр пропаганды в нацистской Германии в 30-х годах. Его знаменитое выражение было таким: "Чем ужаснее будет наша ложь, тем легче в неё поверят люди". Вот так и в моем деле. Здесь даже в суде Вранчев (защитник потерпевшей стороны – прим.ред.) пытался разжечь в вас социальную неприязнь за мои прошлые государственные должности, какие-то посты, которые я занимал. Но меня судят не за это. Всё это делается с одной целью, чтобы возбудить вашу ненависть, отклонить от объективности. Я буду откровенным: вы – моя единственная надежда на объективность», – заявил Бишимбаев.
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Дело Салтанат Нукеновой: о чем, что известно
31-летнюю Салтанат Нукенову обнаружили мертвой 9 ноября 2023 года. Тело девушки было найдено в ресторане Астаны. Следствие установило, что супруг Нукеновой Куандык Бишимбаев избивал ее на протяжении восьми часов. Он наносил ей множественные удары по голове и лицу, чем причинил травмы, несовместимые с жизнью.
При этом Бишимбаев уверяет, что его супруга сама спровоцировала конфликт. По его словам, она употребляла нецензурную речь при общении с ним, что унижало его. Тот факт, что девушка подвергалась истязаниям, бывший замминистра также отрицает. По его словам, Нукенова получила травмы случайно, после того, как он несколько раз ее толкнул.
В убийстве с особой жестокостью Бишимбаев не признался. Оглашение приговора суда ожидается 10 мая.
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