Цитата Гитлера и просьба забыть, что он был министром: последние слова Бишимбаева на суде

Резонансное дело об убийстве 31- летней Салтанат Нукеновой ее супругом Куандыком Бишимбаевым близится к завершению. В суде Астаны бывший министр национальной экономики Казахстана произнес последнее слово и призвал присяжных к объективности. О том, каким было обращение Бишимбаева и почему он процитировал Гитлера, расскажет редакция «Радио 1».