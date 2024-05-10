В Астрахани задержали возможного распространителя наркотиков, от которых погибли 5 человек

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Полицейские в Астрахани задержали подозреваемого в распространении наркотиков, от которых умерли пять человек и были госпитализированы 14 местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Уточняется, что задержанным оказался двадцатилетний уроженец одной из стран Центральной Азии. С его слов, координаты для работы он получал в Telegram.
Злоумышленник признал свою вину. В отношении него возбудили уголовное дело.
Отмечается, что жертвами наркотиков стали лица от 18 до 40 лет. Примечательно, что у одного из пострадавших при себе было обнаружено вещество, которое, по данным экспертизы, является метадоном.
Ранее сообщалось, что в Москве молодой человек оставил дорожку наркотиков на столике во «Вкусно и точка», а вместе с ней — документы и телефон.
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Злоумышленник признал свою вину. В отношении него возбудили уголовное дело.
Отмечается, что жертвами наркотиков стали лица от 18 до 40 лет. Примечательно, что у одного из пострадавших при себе было обнаружено вещество, которое, по данным экспертизы, является метадоном.
Ранее сообщалось, что в Москве молодой человек оставил дорожку наркотиков на столике во «Вкусно и точка», а вместе с ней — документы и телефон.
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Екатерина Коршунова