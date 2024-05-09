В Астраханской области пять человек погибли после отравления

Россия не стала отправлять приглашения на парад Победы ослов и официальных лиц недружественных государства. Но это не касается представителей ветеранских общественных организаций соответствующих стран. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передаёт ТАСС.