В Астраханской области пять человек погибли после отравления

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В Астраханской области начато расследование по делу о гибели пяти человек, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ.
По данным следствия, в ночь с 8 на 9 мая 2024 года на территории Советского и Трусовского районов города Астрахани были обнаружены тела мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет. По предварительной информации, их смерть связана с отравление неизвестным веществом.
Кроме того, 14 жителей города и ближайших районов Астраханской области были доставлены в медицинские учреждения с диагнозом «отравление неизвестным веществом», из которых 11 находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
На данный момент проводятся осмотры мест происшествий, назначены экспертизы, а также ведется работа по опросу очевидцев и изъятию мобильных телефонов потерпевших.
Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Астраханской области генерал-лейтенанта юстиции Ибрагима Могушкова.
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Кроме того, 14 жителей города и ближайших районов Астраханской области были доставлены в медицинские учреждения с диагнозом «отравление неизвестным веществом», из которых 11 находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
На данный момент проводятся осмотры мест происшествий, назначены экспертизы, а также ведется работа по опросу очевидцев и изъятию мобильных телефонов потерпевших.
Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Астраханской области генерал-лейтенанта юстиции Ибрагима Могушкова.
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Артем Кузьмин