Террористы планировали массовое отравление военных в зоне СВО

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В Санкт-Петербурге была выявлена законспирированная ячейка РДК*, которая планировала отправить ядовитые продукты в зону проведения СВО. Об этом сообщает ФСБ.
По информации ведомства, террористы намеривались отправить отравленные грузы для российских военных. Такое задание было направлено спецслужбами Украины. Члены группировки должны были направить груз в Мариуполь для бойцов добровольческого отряда «Эспаньола».
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Анастасия Хохлова