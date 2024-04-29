Диетолог Басова рассказала, как правильно выбрать шашлык для детей

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Диетолог НИКИ рассказала, какой шашлык можно есть детям. Об этом сообщила пресс-служба здравоохранения Московской области.
Детям давать шашлык можно только из определенного мяса. Также не рекомендуется давай его детям младше трех лет
Стоит отметить, что ни в коем случае не стоит давать детям готовый маринованный шашлык из магазина. Лучше всего угостить ребенка несколькими кусочками шашлыка из курицы или индейки.
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«Шашлык должен быть приготовлен из качественного мяса — берите продукт только в проверенных местах. Нельзя использовать маринад с уксусом, майонезом, вином. Вместо этого возьмите кефир, жидкий йогурт, красный репчатый лук, минеральную воду. Также нельзя использовать острый соус. И ни в коем случае мясо не должно быть сыроватым внутри, как это нередко бывает с плохо приготовленным шашлыком», — поделилась Анна Басова.
Стоит отметить, что ни в коем случае не стоит давать детям готовый маринованный шашлык из магазина. Лучше всего угостить ребенка несколькими кусочками шашлыка из курицы или индейки.
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Мира Полтева