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В Башкирии на 74-летнюю пенсионерку с пятого этажа упал матрас

22 декабря 2023, 11:13
Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В Башкирии на 74-летнюб пенсионерку упал выброшенный с пятого этажа матрас. Инцидент произошёл в поселке Чишмы.

Пожилая женщина шла в сторону железнодорожной станции под окнами общежития на Трактовой улице. В это время жильцы решили выбросить из окна на пятом этаже ненужный хлам, чтобы затем отнести его на помойку, сообщает издание «Вести - Башкортостан». Они договорились следить за тем, чтобы внизу не было прохожих, однако пенсионерку не заметили, когда выбрасывали тяжёлый матрас.

В результате пенсионерка попала в больницу с гематомами, сотрясением и ушибами. Лицо её представляет собой один большой синяк. После полученных травм она не может самостоятельно ходить и сейчас находится под постоянным присмотром медиков. Дочь пожилой женщины намеревается писать заявление в полицию.

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#пенсионерка
#женщина
#заявление
#станции
#общежитие
#башкирия
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Ассистентка Вина Дизеля обвинила его в изнасиловании
22 декабря 2023, 11:22

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Бывшая ассистентка актёра Вина Дизеля Аста Йонассон обвинила его в изнасиловании и подала соответствующий иск. Об этом сообщает Baza.
Девушка утверждает, что Дизель изнасиловал её еще осенью 2010 года в Лос-Анджелесе в отеле St. Regis. Откуда она должна была его вывести так, чтобы не заметили фотографы и журналисты. По ее словам, он схватил ее за запястья и затащил на кровать.

Через два часа после случившегося девушку уволила сестра Дизеля, утверждает Йонассон. В своем иске она заявила о дискриминации по половому признаку, а также умышленном причинении эмоционального расстройства и необоснованном увольнении.

Она утверждает, что «страдала и страдает от унижения, эмоционального стресса, душевной и физической боли». Подачу иска через такое продолжительное время после происшествия она объяснила тем, что ей ей помогло движение Me Too.

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#подмосковье
#движение
#журналисты
#писатель
#происшествия
#девушка
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Более 25 автомобилей столкнулись на дороге в Нижегородской области
22 декабря 2023, 11:05

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Свыше 25 автомобилей столкнулись на дороге в Нижегородской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что авария произошла в пятницу утром в селе Ближнее Борисово. В результате столкновения пострадали пять человек.

Причины и обстоятельства ДТП уточняются.

На месте работают сотрудники ГАИ и медицинские работники.

Ранее «Страховой дом ВСК» провёл исследование, результаты которого показали, что в этом году в аварии чаще всего попадали автомобили Lada (19%), Toyota (8%) и Hyundai (7%). Следом за ними идут автомобили таких марок, как Kia и Renault. В премиальном сегменте лидером стали машины Mercedes-Benz.

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#авария
#дтп
#россия
#нижний новгород
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Задержаны члены ульяновской ОПГ, которые чуть не убили полицейского в кальянной
Хинштейн: СКР контролирует ситуацию с нападением на полицейского в Ульяновске
22 декабря 2023, 11:02

Фото: iStock/BrianAJackson

Следственный комитет России взял на контроль ситуацию с нападением бандитов на полицейского в Ульяновске. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн в телеграм-канале.
«Беспредельная ситуация с нападением группы уголовников на полицейского в Ульяновске — взята на контроль председателем СКР», - написал Хинтштейн.

По информации Shot, трое членов ульяновской ОПГ «Саплевские», которые чуть не убили полицейского в местной кальянной задержаны полицией.

Напомним, в Ульяновске члены организованной преступной группы избили в кальянной «Дуть» сотрудника полиции из-за сделанного замечания. Правоохранителю пришлось отстреливаться от напавших.

31-летний старший оперуполномоченный по раскрытию преступлений против личности местного уголовного розыска отдыхал в заведении с другом. Рядом сидела компании из трех мужчин и двух женщин. Около двух часов ночи официант сообщил гостям о закрытии заведения. Тогда компания начала оскорблять и угрожать ему. Полицейский сделал замечание.

Пьяные мужчины набросились на полицейского и его друга. Ему об голову разбили бутылку и пытались зарезать ножом, однако капитан смог спастись с помощью травматического пистолета.

У полицейского диагностирован перелом челюсти и многочисленные раны головы. Алкоголь в его крови не обнаружен. После оказания членам ОПГ медицинской помощи все трое были задержаны.

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#скр
#алкоголь
#контроль
#компании
#мужчины
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В Минздраве рассказали о состоянии детей, ехавших в поезде Тюмень — Адлер
Минздрав: у 16 детей из поезда Тюмень — Адлер обнаружен грипп А, у 70 нашли ОРВИ
22 декабря 2023, 10:45

Фото: istock / gorodenkoff

У 16 детей, которые следовали на поезде Тюмень — Адлер выявили грипп А. Еще у 70 ребят обнаружили ОРВИ. Об этом сообщает Министерство здравоохранения РФ.

«По оперативным данным, лечение в инфекционном стационаре продолжают получать 86 детей, в том числе у 16 детей диагностирован грипп А, у 70 детей — острая респираторная инфекция. », — заявили в Минздраве.
Состояние семерых несовершеннолетних оценивается как средней степени тяжести, 79 — легкой степени тяжести.

Помимо этого, у 38 детей и 11 взрослых, которые сопровождали детей,не обнаружили никаких заболеваний. Сейчас они размещены в провизорном отделении.

Все несовершеннолетние — уроженцы Луганской народной республики, которые отдыхали в тюменском лагере «Олимпийская ребячка».

Ранее в Совете Федерации отреагировали на гибель ребёнка от гриппа в Саратовской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#инфекция
#грипп
#лечение
#орви
#рф
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Восхваляемый Пригожиным боец арестован за заказное убийство в Турции
В Петербурге арестовали бизнесмена Тютина за заказное убийство в Турции
22 декабря 2023, 10:11

Фото: istock / BrianAJackson

В Санкт-Петербурге задержан бизнесмен Александр Тютин, подозреваемый в организации убийства женщины, которая находилась в Турции. Об этом информирует издание «Фонтанка».
Известно, что в 2021 году Александра приговорили к 23 годам тюрьмы. Но он принял решения отправиться на спецоперацию, чтобы освободился от заключения. Кроме того, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин восхвалял Тютина и называл его «красавчиком».

«Оперативники отдела убийств ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти к вечеру 21 декабря задержали 67-летнего бизнесмена Александра Тютина», — сообщает издание.
По данным Следственного комитета, к ним обратился знакомый бизнесмена. Он предложил Тютину деньги за убийство своей жены.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Покушение на убийство») и нашли Александра. Они выяснили, что мужчина зарегистрирован в деревне Старое Поддубье — туда и отправились.

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#убийство
#уголовное бизнесмен
#вагнер
#чвк
#покушение
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Полиция нагрянула в клуб «Мутабор» после «голой» вечеринки Ивлеевой
Силовики пришли в московский клуб после «Почти голой вечеринки» Насти Ивлеевой
22 декабря 2023, 09:01

Dzurag

21 декабря сотрудники правоохранительных органов посетили московский клуб «Мутабор», где прошла «Почти голая вечеринка» с участием российских знаменитостей, организованная блогером Анастасией Ивлеевой.

Как сообщает телеграм-канал Shot, в клубе планировалось проведение второй части мероприятия, которую могли посетить все желающие. Полиция изучила записи с камер видеонаблюдения. По предварительным данным, заведение проверяли на предмет пропаганды ЛГБТ*. Спустя час силовики собрали необходимые материалы.

​После проверки было разрешено ​пускать гостей. Некоторые посетители ​поделились, что после недавнего скандала им стало «страшновато» приходить в клуб. При входе в зведение сотрдуники охраны просили посетителей прикрыть оголенные ​части тела, если такие есть.

Ранее сообщалось, что Красноярский следователь случайно застала за воровством девушку, дело которой расследует. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ

#полиция
#проверки
#клуб
#мероприятия
#сотрудники
#лгбт
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В Уфе глыба льда упала на крышу автомобиля — внутри находилась девушка
22 декабря 2023, 08:44

Фото: istock / Akintevs

В Уфе глыба льда упала на крышу автомобиля. Внутри машины находилась девушка.

Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, 24-летняя Софья припарковала автомобиль марки «Королла» у дома на улице Ленина. Момент удара она не помнит, так как потеряла сознание. Софью госпитализировали в 22-ю больницу. Там, в отделении нейрохирургии выявили черепно-мозговую травму. Девушка собирается писать заявление в правоохранительные органы.

До этого стало известно, что при падении падения льда с крыши военкомата в Люберцах погиб заместитель генерального директора подмосковной производственной компании. 34-летний Фёдор Кузьмин скончался около пяти утра в реанимации, не приходя в сознание. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#автомобиль
#марки
#заявление
#дома
#машины
#девушка
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Бурятские волонтеры привезли к врачам отшельника без кистей, 25 лет жившего в землянке
В Бурятии волонтеры доставили медикам инвалида, который 25 лет жил в землянке
22 декабря 2023, 08:24

Фото: istock / Aleksandr Bushkov

Члены волонтерского движения «Рожденные помогать» Тарбагатайского района Бурятии сообщили, что привезли к медикам с целью оформления нивалидности отшельника без кистей, который 25 лет прожил в землянке в лесу. Об этом пишут РИА Новости.

«Совместно с главой муниципального образования «Сельское поселение Десятниковское» привезли из леса (данный человек живет в землянке более 25 лет) Леонида на обследование к врачам», — рассказали волонтеры на своей странице во «ВКонтакте».

Как они утруждают, про мужчину без кистей членам организации стало известно в начале лета. Отшельнику положена группа инвалидности, сейчас волонтеры занимаются ее оформлением. Они отметили, что доставить Леонида в Центральную районную больницу удалось благодаря уговорам и индивидуальному подходу.

В «Рожденные помогать» также сообщили, что мужчине купили продукты, валенки и оформили полис ОМС.

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#продукты
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#вконтакте
#человек
#полис
#волонтеры
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В Чехии не увидели связи в стрельбе в Праге с терроризмом
Глава МВД Чехии Ракушан: стрельба в Праге не связана с международным терроризмом
22 декабря 2023, 03:23

Фото: iStock/Albertem

Глава МВД Чехии Вит Ракушан заявил, что стрельба в Карловом университете в Праге не имеет отношения к международному терроризму. Эту информацию сообщает чешский телеканал СТ24.
Он также отметил, что полиция будет проводить расследование на месте преступления еще продолжительное время.

В результате массовой стрельбы на философском факультете Карлового университета погибли 14 человек, еще 25 получили ранения, из них 10 находятся в тяжелом состоянии.

Стрелком оказался 24-летний Давид Козак, который покончил с собой после инцидента.

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#полиция
#человек
#расследование
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