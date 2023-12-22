В Башкирии на 74-летнюю пенсионерку с пятого этажа упал матрас

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В Башкирии на 74-летнюб пенсионерку упал выброшенный с пятого этажа матрас. Инцидент произошёл в поселке Чишмы.
В результате пенсионерка попала в больницу с гематомами, сотрясением и ушибами. Лицо её представляет собой один большой синяк. После полученных травм она не может самостоятельно ходить и сейчас находится под постоянным присмотром медиков. Дочь пожилой женщины намеревается писать заявление в полицию.
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Александр Бойцов