В Кемерове мужчина, выкинувший собаку из окна, предстанет перед судом

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В Кемерово мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры с супругой выбросил лабрадора с третьего этажа. Он предстанет перед судом за жестокое обращение с животными, пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Кузбассу.
Мужчина в октябре поссорился с женой, из-за чего начал выкидывать из окна вещи, а потом и собаку. Животное доставили в ветеринарную клинику, ему диагностировали переломы заднего тазобедренного сустава и передних конечностей. Мужчину доставили в полицейский отдел, свою вину он не отрицал.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными).
Уточняется, что дебошир может получить до трёх лет колонии.
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Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными).
«В настоящее время дознанием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Кемерово», — проинформировали в МВД.
Уточняется, что дебошир может получить до трёх лет колонии.
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Диана Аванесян