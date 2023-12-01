В Москве на женщину с годовалой дочкой упало стекло с 21-го этажа

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На западе Москвы на женщину, которая везла в коляске годовалую дочь, упал фрагмент остекления окна с 21-го этажа многоэтажки. Мать и дочь доставлены в больницу.
Дорогомиловская межрайонная прокуратура проводит надзорные мероприятия. Ведомство контролирует выяснение всех обстоятельств и причин происшедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, по результатам которой будет принято решение о применении мер прокурорского реагирования.
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Александр Бойцов