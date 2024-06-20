В Башкирии студент медколледжа избил одногруппницу

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
В Сибайском медицинском колледже студент избил девушку за отказ покрывать его во время прохождения практики, об этом сообщает Башкирия Online в своем Телеграм-канале.
По словам одногруппников, студент избил ее за отказ придумывать причину его задержки на обеде. Из опубликованного очевидцами видео видно, что будущий медик сначала оскорбил саму девушку и ее родителей, после чего стал наносить ей удары кулаками по лицу.
Однокурсники нападавшего также сообщили, что руководство колледжа уже в курсе инцидента, но не предприняло никаких мер наказания к обидчику.
Ранее РИА Новости сообщило о вынесении в Красноярском крае приговора двум студентам. Их приговорили к 9 и 10 годам колонии за избиение до смерти двух бездомных.
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Однокурсники нападавшего также сообщили, что руководство колледжа уже в курсе инцидента, но не предприняло никаких мер наказания к обидчику.
Ранее РИА Новости сообщило о вынесении в Красноярском крае приговора двум студентам. Их приговорили к 9 и 10 годам колонии за избиение до смерти двух бездомных.
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Олег Дикий