В Нахабино мигрант избил мужчину за замечание

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В Нахабино мигрант поджёг тополиный пух, а после избил молодого человека за то, что он сделал ему замечание.
Об этом сообщает Царьград со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
Согласно сообщению, 30-летний парень прогуливался с девушкой по улице и увидел, как мигрант из Средней Азии поджигает тополиный пух. Он сделал приезжему замечание и предостерёг, что подобные действия могут привести к крупному пожару. Тогда мигрант начал избивать мужчину, а после сбежал.
Пострадавший сразу же обратился в полицию. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят соответствующую проверку.
Ранее сообщалось, что в Люблино дети мигранта толпой избили русского ребёнка, а за избиением наблюдал их отец.
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Согласно сообщению, 30-летний парень прогуливался с девушкой по улице и увидел, как мигрант из Средней Азии поджигает тополиный пух. Он сделал приезжему замечание и предостерёг, что подобные действия могут привести к крупному пожару. Тогда мигрант начал избивать мужчину, а после сбежал.
Пострадавший сразу же обратился в полицию. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят соответствующую проверку.
Ранее сообщалось, что в Люблино дети мигранта толпой избили русского ребёнка, а за избиением наблюдал их отец.
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Элина Позднякова