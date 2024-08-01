В башкирском селе неподалёку от жилых домов внезапно провалилась земля

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В башкирском селе Булгаково в окрестностях Уфы внезапно провалился грунт. Поблизости от жилых домов образовалась огромная яма восьмиметровой глубины.
Началось всё вечером 31 июля, сообщает телеграм-канал Mash Batash. Сначала возникла небольшая яма, на неё не обратили внимания. Однако к утру провал вырос до десяти метров в диаметре. Глубина ямы составила восемь метров. Место происшествия находится в 20 метрах от хозяйственных построек и в 50 метрах от жилых домов.
Как сообщили сотрудники Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям, положение контролируется специалистами экстренных служб. Причина такого масштабного проседания грунта выясняется.
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Александр Бойцов