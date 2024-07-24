В Кабардино-Балкарии семилетняя девочка утонула в яме во дворе дома

Фото: istockphoto/Mikalai Lipski
В столице Кабардино-Балкарии Нальчике произошла трагедия. Семилетняя девочка утонула в яме во дворе дома, которую оставили коммунальщики.
Рабочие раскопали яму в районе теплосети, чтобы отремонтировать трубу, передаёт телеграм-канал Mash Gor. Когда начался проливной дождь, они прекратили работу и ушли куда-то под крышу. Мама ребёнка не увидела девочки, до этого игравшей во дворе, и отправилась её искать.
Возле затопленного водой котлована она увидела тапочки дочери. Тело утонувшей девочки помогал доставать из воды экскаваторщик, прибежавший на крики матери. Глубина ямы оказалась всего полтора метра, но этого было достаточно для семилетнего ребёнка. Только после этой трагедии вокруг ямы выставили ограждение.
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Александр Бойцов