В Шебекино в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного дома

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Украинские войска обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате попадания боеприпаса в жилой дом обрушился целый подъезд.
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что, по предварительным данным, пострадали три человека. Он также добавил, что все экстренные службы уже выехали на место. Перед эти в городе объявляли ракетную опасность. Гладков пообещал максимально оперативно делиться любой информацией по данному инциденту.
Ранее губернатор Белгородской области рассказывал о том, что ВСУ дважды атаковали село Маломихайловка в Шебекинском городском округе. Для ударов использовались дроны-камикадзе. В результате ранения получили четыре мирных жителя. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам беспилотников.
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Александр Бойцов